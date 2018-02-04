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"Bitcoin 50.000 dolara çıkabilir"

Son haftalarda kripto para piyasasına dalgalanmalar hakim. Bitcoin değer kaybetti, 18 Kasım'dan bu yana en düşük değerine ulaştı. Bun rağmen Bitcoin'in 50 bin dolara çıkabileceği iddia ediliyor. Peki bu mümkün mü? İşte ayrıntılar...

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Wolf Of Wall Street olarak bilinen Jordan Belfort, Bitcoin (BTC) hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.
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Belfort, Bitcoin'in değerinin tamamen düşmesinden önce 50.000 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.
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2013'te vizyona giren Para Avcısı filminde Leonardo Di Caprio tarafından canlandırılan Belfort, kripto paranın oluşturulma biçiminin "Manipülasyon için mükemmel bir fırtına" olduğunu iddia etti.
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Sabah'ta yer alan habere göre, girişimci Patrick Bet-David'in röportaj yaptığı Jordan Belfort, "BTC bir para birimi olarak kullanılmak üzere oluşturuldu ve şimdi bir yatırım aracı olarak kullanılıyor. BTC artık bir para birimi olarak 20.000 veya 100 dolar için kullanışlı değil" dedi.
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Jordan Belfort, BTC'yi kuzu postuna bürünmüş kurt olduğunu ifade etti.
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Bununla birlikte Belfort, kripto paraya "Bir kuruş dahi" yatırmadığını vurguladı.
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Jordan Belfort geçtiğimiz aylarda da yaptığı açıklamalarda, BTC'yi bir aldatmaca olarak gördüğünü ifade etmişti.
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