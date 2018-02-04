"Bitcoin 50.000 dolara çıkabilir"

2013'te vizyona giren Para Avcısı filminde Leonardo Di Caprio tarafından canlandırılan Belfort, kripto paranın oluşturulma biçiminin "Manipülasyon için mükemmel bir fırtına" olduğunu iddia etti.

4 / 8

Sabah'ta yer alan habere göre, girişimci Patrick Bet-David'in röportaj yaptığı Jordan Belfort, "BTC bir para birimi olarak kullanılmak üzere oluşturuldu ve şimdi bir yatırım aracı olarak kullanılıyor. BTC artık bir para birimi olarak 20.000 veya 100 dolar için kullanışlı değil" dedi.