Ekonomist Shiller, "Altın gibi diğer varlıkların, insanlar bunları yatırım için değerlendirmese de bir fiyatı var" dedi.

4 / 8 "HOLLANDA'DA YAŞANAN LALE ÇILGINLIĞI'NI HATIRLATIYOR"

"Mevcut durum bana, 1640'lı yıllarda Hollanda'da yaşanan Lale Çılgınlığı'nı hatırlatıyor" diyen Shiller, "Biz halen lale için para ödüyoruz ve bazen fazla para ödüyoruz. Bitcoin her an tamamen çökebilir ve herkes onu unutabilir. Bu çok olası bir sonuç. Ancak o ana kadar uzun zaman, hatta 100 yıl geçebilir" diye ekledi.