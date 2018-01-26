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'Bitcoin her an tamamen çökebilir'

Dijital para birimi Bitcoin'in "topyekun çöküş"e doğru gideceğini ve hatta herkesin bunu unutabileceğini savunan Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller, "Bu çok olası bir sonuç" dedi.

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Yale Üniversitesi profesörü ekonomist Robert Shiller, Bitcoin'i "topyekun çöküşün" beklediğini iddia etti.
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CNBC'ye konuşan Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller, toplumun fiyat konusunda bir konsensüse gelmediği sürece Bitcoin'in gerçek değere sahip olmayacağını savundu.
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Ekonomist Shiller, "Altın gibi diğer varlıkların, insanlar bunları yatırım için değerlendirmese de bir fiyatı var" dedi.
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"HOLLANDA'DA YAŞANAN LALE ÇILGINLIĞI'NI HATIRLATIYOR"

"Mevcut durum bana, 1640'lı yıllarda Hollanda'da yaşanan Lale Çılgınlığı'nı hatırlatıyor" diyen Shiller, "Biz halen lale için para ödüyoruz ve bazen fazla para ödüyoruz. Bitcoin her an tamamen çökebilir ve herkes onu unutabilir. Bu çok olası bir sonuç. Ancak o ana kadar uzun zaman, hatta 100 yıl geçebilir" diye ekledi.
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Lale Çılgınlığı, Hollanda'da lale soğanlarının fiyatlarının aniden aşırı derecede yükselip çöküşe geçtiği ve büyük ekonomik krize yol açtığı (1636-1637) döneme verilen isim.
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Bitcoin, geçtiğimiz aralık ayında 20 bin dolarlık düzeyi gördükten sonra geçtiğimiz haftalarda aniden ucuzlamaya başladı.
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Halihazırda 11.400 dolar düzeyinde işlem görüyor.
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