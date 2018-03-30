Bitcoin'de düşüş durdurulamıyor

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Geçtiğimiz yıl 20 bin dolara kadar yükselerek tüm dikkatleri üzerine çeken Bitcoin'de bu sene yaşanan dalgalı seyir devam ediyor.
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Bugün 7 bin doların da altına inen Bitcoin fiyatı, 6 bin 700 dolar sınırına geriledi.
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Bitcoin, 6 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Analistler, Bitcoin'de yaşanan düşüşün ABD'de vergi beyannamesi vermek için belirlenen son tarihin yaklaşması ile ilgili olabileceğini belirtiyor.
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ABD’de kripto para yatırımcılarının da vergi beyannamesi verme zorunluluğu bulunuyor.
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Bitcoin geçtiğimiz yaptığı rallinin ardından, kripto para piyasasına yönelik düzenlemeler ve arka arkaya gelen reklam yasakları nedeniyle düşüşe geçmişti.
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Son yaşanan düşüşte vergi beyannamesi zorunluluğunun yanı sıra borsalardaki teknoloji şirketlerinde görülen düşüşün de etkisinin de olduğu kaydediliyor.
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Bitcoin dün gece 6 bin 679 dolara kadar gerileyerek 6 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.
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Bir haftada yaşanan fiyat düşüşü yüzde 29'a ulaşırken, yılbaşında bu yana yüzde 50 değer kaybı meydana geldi.