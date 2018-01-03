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Değeri katlanarak artmasına karşın çizdiği dalgalı profille yatırımcılarına heyecan üstüne heyecan yaşatan Bitcoin'e eleştiriler eksik olmuyor. Son eleştiri, Reagan döneminde Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörlüğü de yapmış olan ekonomist ve politikacı David Stockman'dan geldi. Stockman, yatırımcıları kripto paraların sonunun felaketle biteceği yönünde uyardı.

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Sadece kripto paralar için değil piyasalar için de tam bir kara tablo çizen Stockman'ın eleştirileri cidden endişe verici.

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"Kendilerini ağaçların boyunun gökyüzüne kadara uzanacağı yönünde ikna eden gerçekten aptal bir spekülatör grubu var" diyen Stockman, kıyamet senaryosunu şu sözlerle ifade etti: "Olağanüstü bir çöküşle hepsi yanıp kül olacak. Bu dalgaya son katılan spekülatörlerin hepsinin elleri yanıp kavrulacak ve gereken dersi almış olacaklar."

4 / 9 'BORSA DA ÇÖKECEK'

Sadece kripto paralar için değil, borsa için de çöküş öngörüsünde bulunan Stockman, 'devasa ve korkunç' bir fırtınanın hisse senetleri piyasasını da vuracağı görüşünü dile getirdi. Eylül ayında da borsada yüzde 40 ile 70'e varan düzeltmenin çok da uzak olmadığını savunmuştu. Ancak Stockman'ın açıklama yaptığı sırada 22 bin puan seviyelerinde olan Dow Jones, yılı 25 bine yaklaşarak tamamlarken S&P 500 endeksi de yeni bir rekor kırdı.

5 / 9 'PİYASA HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ KADAR AKILDIŞI'

FED'i ve merkez bankalarını hisse senetleri ile kripto para piyasalarını kuşatan bir heyecan yarattığı için suçlayan Stockman, 2008'deki küresel finansal krizle baş etmek adına piyasalara çok fazla para pompalandığını, şimdi regülatörlerin bu devasa köpükle baş etmenin yolunu bulamadığını belirtti.

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Mevcut durumun bir regülasyon sorunu olmaktan öte parasal bir sorun olduğunu vurgulayan Stockman, "Daha önce hiç görmediğimiz kadar akıldışı ve aşırı ısınmış bir piyasayla karşı karşıyayız" dedi.

7 / 9 'GERÇEK DE İSTİKRARLI DA DEĞİL'

David Stockman, son 2 yılda yüzde 3000 artan Bitcoin fiyatlarının bundan sonra nereye gidebileceğine ilişkin soruyu "Hiçbir fikrim yok. Bundan sonra ikiye üçe de katlayabilir, bir anda sıfıra da düşebilir. Ama önemli olan nokta şu ki, o gerçek bir para değil. Çünkü birşeyler alıp satmaya yarayan gerçek paralar istikrarlı olmalı" diye yanıtladı.

8 / 9 'HERKES TRENE BİNMEYE ÇALIŞIYOR'

Bitcoin'in vadeli işlemler piyasasında işlem görmesinin onu yeni bir değer yapmayacağını savunan Stockman, "Wall Street, ne zaman bir konuda fırsat görse, ortaya çıkan koşullardan yararlanmak için yeni bir numara çeviriyor. Future piyasalarda işlem görmeye başlaması onu geçerli yapmıyor. Herkes yolculuk için trene binmeye çalışıyor. Hepsi bu" diye konuştu.