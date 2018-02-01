FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Bittiğinde dünyanın 2. en uzun tüneli olacak

1 / 7

Zigana Tüneli 2019'da açılıyor

Bittiğinde Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 2. en uzun tüneli olacak olan ve yapımına yaklaşık 2 yıl önce başlanan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli’nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplam 11 bin 200 metrelik kaza çalışması yapıldı.
2 / 7

İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli’nin ardından toplam 29 km’lik 2. Zigana Tüneli’nin Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başar köyünden başlayan tünel kazı çalışmalarının Gümüşhane bölümü ise Torul ilçesine bağlı Köstereli mevkiisinde sürdürülüyor.
3 / 7

2x14.5 km’lik çift tüplü 2. Zigana Tüneli, bağlantı yolları ile birlikte 15.1 km’lik yeni güzergah projesi ile yol 560 metre daha düşük kottan geçerken, Gümüşhane-Trabzon arasındaki yolu 8 km daha kısaltıyor.
4 / 7

Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak. Yapımı 4 yılda bitirilmesi planlanan yeni tünelin 29 Ekim 2019 tarihinde hizmete girmesi hedefleniyor.
5 / 7

Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli bittiğinde Ovit Tüneli’ni de geçerek Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak.
6 / 7

Yaklaşık 580 milyon TL’ye mal olacak tünel inşaatında Gümüşhane tarafından bugüne kadar her iki tüpte toplam 8 bin metre, Trabzon tarafından ise her iki tüpte toplam 3 bin 200 metre olmak üzere toplam 11 bin 200 metrelik kazı çalışması gerçekleştirildi.
7 / 7

Yapımına yaklaşık 2 yıl önce başlanan tünelin temel atma töreni geçtiğimiz yıl Mart ayında Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılımı ile gerçekleştirilmişti.
15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın