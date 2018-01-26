1 / 10 ÇIKIŞ DEĞERİ 1,923 TL

Türkiye'nin de artık bir Bitcoin'i var. İlk yerli dijital para: Akche (Akçe) doğdu.

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Dünya'dan Yaprak Özer, Akche'nin geçtiğimiz 29 Ekim'de tedavüle girdiğini bildirdi. Özer'in yazısına göre alım-satım işlemleri dünyanın en hızlı "merkeziyetsiz borsa"sı Waves Platformu'nun sunduğu DEX'de yapılıyor. Üretilen Akche adeti Aralık 2016 Türkiye nüfusu kadar; 79 milyon 814 bin 871. Çıkış değeri sembolik olarak 1 TL 923 kuruş.

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Akche'nin küresel borsalara eklenmesi için çalışmalar sürüyor. Akche alabilmek için Waves cüzdanı yaratmanız gerekiyor, doğrudan TL ile Akche alımı yapabiliyorsunuz.

4 / 10 İlk yerli dijital paranın piyasa değeri 10 milyon dolar civarında. Global borsalara açıldıktan sonra artacağı öngörülüyor. Kısa vadede hedef, 2018 ikinci çeyreğinde kendi blok zinciri üzerinde özgün bir "coin" olmak. Türkiye'nin önde gelen teknopark ve kuluçka merkezleriyle proje sahiplerini buluşturmak için görüşmeler devam ediyor. Amaç, küresel piyasalarda güçlü destek bulmak ve tabii ki tanınan bir "coin" olarak borsalarda işlem görmek.



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Ekip orta vadede; Türkiye'den çıkacak blok zinciri projeleriyle globale açılmayı planlıyor. Türkiye'nin genç ve girişimci nüfusu dikkate alındığında dünyada kabul görebilecek projeler çıkacağına inandıklarını ifade ediyorlar. Yenilikçi proje fikirleri gelmeye başlamış bile. Orta vadeli hedefler arasında, global piyasalarla rekabet edebilecek bir borsa açma fikri bile var. Daha sonrasında Akche projesinin kuracağı blok zincirde birbirleriyle konuşabilecek Türk blok zinciri projelerinin altyapısını oluşturmak yer alıyor.

6 / 10 İMECE PLATFORMU

Osmanlı para birimi olan Akche'yi sembol isim olarak kullanan ilk yerli dijital para ekibi, burada durmamış. Yine tarihimizin önemli bir kültür kodu hatta sistemi diyebileceğimiz, altında yatan felsefeyi de ismi de anımsamadığımız "İmece"yi yaratmış. Akche, imece usulüyle fonlanıyor. İmece Platformu; Akche yatırımcılarını ve proje sahiplerini bir araya getiren bir platform. Proje sahipleri elindeki projeyi bu platformda ilan ediyor ve genel kabul gördüğü takdirde imece usulüyle fonlanıyor. İmece Platformu'nda proje sahiplerine maddi destek, yaratıldığı gibi danışmanlık ve mentörlük hizmetleri de sunuluyor. Fonlanan projeler dünyada piyasaya çıkmak için finansman desteğine ihtiyaç duyuyor, bunu da Smyrna Capital ve diğer melek yatırımcı firmalar destekliyor.

7 / 10 SINIRLI SAYIDA ÜRETİLDİ

Kripto dünyasında arada hiçbir bürokrasi olmadan, hızlı ve etkin bir şekilde proje finansmanının mümkün olduğunu belirten Akche'nin kurucusu Erkan Şen, "Üstelik tüm işlemler blok zinciri altında yapıldığı için her şey şeffaf. Bu şekilde, ayrımcılığın olmadığı tümüyle adil bir ortamda, İmece Platformu'nda fonlama yapılacak olması bizleri heyecanlandırdı ve zaten uzun süredir takip ettiğimiz blok zinciri dünyasına bu şekilde girmiş olduk. Akche Projesi için; teknik, güvenlik ve kolay ulaşılabilirlik açısından detaylı araştırmalarımız sonrasında en uygun ortamın Waves Platformu olacağına karar verdik. Bu platform üzerinde tescillenmiş olarak sınırlı sayıda Akche üretildi." dedi.

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Şen, şu bilgileri verdi: "Dijital dünyada sınırlar, milletler, dinler bağımsız bir ortam söz konusu. Özellikle kripto paralar nezdinde insanların değerlendirmeleri, proje fikirleri ve arkasındaki ekip oluyor. Ancak her durumda yine de bir ırk ve millet ayrımı olabiliyor. Akche gibi global piyasalarda onaylanmış bir proje olduğunda olası bu gibi karşıt görüşler yıkılacaktır diye düşünüyoruz. Dünyanın birçok bölgesinden gittikçe artan bir ilgi var Akche'ye. Bu ilgiyi Akche'nin piyasalardaki güven veren algısıyla olumlamak mümkün diye düşünüyoruz."

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Projenin maddi boyutu; global borsalarda listelenmek için ödenen miktarlar, teknik altyapı, sosyal medya çalışmaları düşünüldüğünde ortalama 200 bin dolar. Manevi maliyet daha yüksek. Akche'yi geliştiren 22 kişilik ekip aylarca uyumadan çalışmış. Blok zinciri projesi emekleme aşamasında olduğu için çok zorlukla karşılaşmışlar.