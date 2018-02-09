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Borsalar çöktü, servetleri eridi!

ABD borsalarında yaşanan çöküş, dünyanın en zenginlerinin servetlerini eritti. İlk beş zenginin kaybı toplam 16 milyar doları geçti.

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ABD'de faiz endişeleri kaynaklı başlayan satış dalgasının neden olduğu çöküş, servetlerde de önemli bir erimeye neden oldu.
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Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde yer alan ilk beş ismin toplam serveti 16.3 milyar dolar azalarak 366 milyar dolara geriledi.
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Yaşanan çöküş en çok Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u vurdu. Bezos'un serveti 4 günde 5.3 milyar azaldı ve 113.2 milyar dolara indi.
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Microsoft Kurucusu Bill Gates yaşanan çöküşte 2 milyar dolar kaybetti.
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Berkshire Hathaway Inc. Yönetim Kurulu Başkanı Warren Buffett ise 3 milyar dolardan fazla kaybetti.
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Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg ise 3.4 milyar dolar kaybetti.
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Google'ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin'in toplam kaybı ise 4.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
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