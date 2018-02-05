Bu ahşap bardakların tanesi 250 lira!

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Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde, Talat Balcı (30) ve Yasemin Gümüş Balcı (32) çiftinin büyük emek harcayarak yaptığı ahşap bardaklar (kuksa), büyük talep görüyor.

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İzmir’den 3 yıl önce ekolojik tarım yapmak için Savaştepe'ye gelerek, Yeşilhisar Mahallesi’ne yerleşen, ikisi de üniversite mezunu Talat Balcı ve Yasemin Gümüş Balcı çifti, kendi yiyecekleri ürünleri yetiştirirken, bir yandan da geçimlerini sağlamak için çevreden buldukları ağaç parçalarıyla sunum ve doğrama tahtaları yapmaya başladı.

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Bunları satan çift, bir müşterinin talebi üzerine el yapımı ahşap bardak yaptı. Bardaklara talep artınca da kendi atölyelerini kurdu. Ahşap bardaklar, çiftin geçim kaynakları oldu.

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Savaştepe ilçesinde sanayi sitesindeki işyerlerinde eşiyle birlikte ahşap bardak üreten Talat Balcı, "Zamanla ahşap bardak işinde aşama kaydedince, yurt dışından Ayous ağacı, Stefanelli ağacı, Dişbudak ağacı ve Akcaağaç gibi ağaç türlerini getirtmeye başladık. Şu anda iyi bir çeşitle, iyi bir müşteri kapasitesine ulaşmayı başardık." dedi.

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Yaptıkları ahşap bardakların, Finlandiya kökenli ‘Kuksa’ denilen bir bardak olduğunu ifade eden Balcı, "Orijinalinde sapsız modelleri kullanılıyor. Daha sonra dikkat çekmesi açısından çift delikli modeller geliştirilirmiş. Bizim kültürümüzde Orta Asya’dan da kaynaklanan bir ürün. Türk kültüründe ‘Çamçak’ adı veriliyor." diye konuştu.

6 / 11 SUYUN SICAKLIĞINI UZUN SÜRE MUHAFAZA EDİYOR

‘Kuksa’ ya da ‘Çamçak’ denilen bardakların doğal olmalarının, çevreci olmalarının ve doğada tamamen çözünebilir olmalarının çok önemli olduğunu söyleyen Talat Balcı, aynı zamanda bu bardakların suyun sıcaklığını çok uzun süre muhafaza edebildiğini, kolay kolay kırılmadığını ve bir insanın ömür boyu sağlıklı bir şekilde kullanabileceğini söyledi.

7 / 11 TAMAMEN DOĞAL VE SAĞLIKLI

Yasemin Gümüş Balcı ise, "Ben ve eşim bu işyerini işletiyoruz. Eşimin kardeşi, benim kardeşim ve eşimin kardeşinin erkek arkadaşı ile babam da bize yardım ediyor. Bu bardaklardaki en önemli aşamalarından bir tanesi yağlama aşaması. Hipoalerjenik ve bitkisel yağlar kullanarak yağlama yapıyoruz. Hiçbir şekilde vernik veya kimyasal madde kullanmıyoruz. Sağlık açısından zararlı olacak bir ürüne asla işimizde yer vermiyoruz. Bu cilalar bardağımızın uzun ömürlü olmasını sağlıyor" dedi.

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Bir Kuksa ahşap bardak yapımının istenilen özel tasarımına göre 1-2 saat sürebildiğini anlatan Balcı çifti, ahşap bardakların üzerine müşterilerinin istekleri doğrultusunda yakma tekniği ile şekil yapabildiklerini ya da yazı yazabildiklerini söyledi.

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Ahşap bardakları internet üzerinden satışa sunduklarını, yurt içi ve yurt dışından birçok sipariş aldıklarını anlatan çift, bu siparişleri yetiştirebilmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

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Kuksa ahşap bardaklar, siparişin özelliğine göre 40 ile 250 TL arasında fiyatla müşteri buluyor.