FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Bu ahşap bardakların tanesi 250 lira!

Bir müşterilerinin önerisi ile ahşap bardak üretimine başlayan Talat ve Yasemin Balcı çifti, tanesi 40 ile 250 TL arasında satılan ürünlerin siparişlerini yetiştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

1 / 11

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde, Talat Balcı (30) ve Yasemin Gümüş Balcı (32) çiftinin büyük emek harcayarak yaptığı ahşap bardaklar (kuksa), büyük talep görüyor.
2 / 11

İzmir’den 3 yıl önce ekolojik tarım yapmak için Savaştepe'ye gelerek, Yeşilhisar Mahallesi’ne yerleşen, ikisi de üniversite mezunu Talat Balcı ve Yasemin Gümüş Balcı çifti, kendi yiyecekleri ürünleri yetiştirirken, bir yandan da geçimlerini sağlamak için çevreden buldukları ağaç parçalarıyla sunum ve doğrama tahtaları yapmaya başladı.
3 / 11

Bunları satan çift, bir müşterinin talebi üzerine el yapımı ahşap bardak yaptı. Bardaklara talep artınca da kendi atölyelerini kurdu. Ahşap bardaklar, çiftin geçim kaynakları oldu.
4 / 11

Savaştepe ilçesinde sanayi sitesindeki işyerlerinde eşiyle birlikte ahşap bardak üreten Talat Balcı, "Zamanla ahşap bardak işinde aşama kaydedince, yurt dışından Ayous ağacı, Stefanelli ağacı, Dişbudak ağacı ve Akcaağaç gibi ağaç türlerini getirtmeye başladık. Şu anda iyi bir çeşitle, iyi bir müşteri kapasitesine ulaşmayı başardık." dedi.
5 / 11

Yaptıkları ahşap bardakların, Finlandiya kökenli ‘Kuksa’ denilen bir bardak olduğunu ifade eden Balcı, "Orijinalinde sapsız modelleri kullanılıyor. Daha sonra dikkat çekmesi açısından çift delikli modeller geliştirilirmiş. Bizim kültürümüzde Orta Asya’dan da kaynaklanan bir ürün. Türk kültüründe ‘Çamçak’ adı veriliyor." diye konuştu.
6 / 11

SUYUN SICAKLIĞINI UZUN SÜRE MUHAFAZA EDİYOR

‘Kuksa’ ya da ‘Çamçak’ denilen bardakların doğal olmalarının, çevreci olmalarının ve doğada tamamen çözünebilir olmalarının çok önemli olduğunu söyleyen Talat Balcı, aynı zamanda bu bardakların suyun sıcaklığını çok uzun süre muhafaza edebildiğini, kolay kolay kırılmadığını ve bir insanın ömür boyu sağlıklı bir şekilde kullanabileceğini söyledi.
7 / 11

TAMAMEN DOĞAL VE SAĞLIKLI

Yasemin Gümüş Balcı ise, "Ben ve eşim bu işyerini işletiyoruz. Eşimin kardeşi, benim kardeşim ve eşimin kardeşinin erkek arkadaşı ile babam da bize yardım ediyor. Bu bardaklardaki en önemli aşamalarından bir tanesi yağlama aşaması. Hipoalerjenik ve bitkisel yağlar kullanarak yağlama yapıyoruz. Hiçbir şekilde vernik veya kimyasal madde kullanmıyoruz. Sağlık açısından zararlı olacak bir ürüne asla işimizde yer vermiyoruz. Bu cilalar bardağımızın uzun ömürlü olmasını sağlıyor" dedi.
8 / 11

Bir Kuksa ahşap bardak yapımının istenilen özel tasarımına göre 1-2 saat sürebildiğini anlatan Balcı çifti, ahşap bardakların üzerine müşterilerinin istekleri doğrultusunda yakma tekniği ile şekil yapabildiklerini ya da yazı yazabildiklerini söyledi.
9 / 11

Ahşap bardakları internet üzerinden satışa sunduklarını, yurt içi ve yurt dışından birçok sipariş aldıklarını anlatan çift, bu siparişleri yetiştirebilmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.
10 / 11

Kuksa ahşap bardaklar, siparişin özelliğine göre 40 ile 250 TL arasında fiyatla müşteri buluyor.
11 / 11

10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın