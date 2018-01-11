Bu bavul peşinizi bırakmıyor! İşte hayatı değiştirecek teknolojik ürünler

1 / 28 Acer Swift 7

Bu yıl CES'in en ince laptop'ı, yaklaşık 9 milimetre kalınlığındaki Acer Swift 7.

2 / 28 Aeolus

Aeolus robotu, evi temizleyebiliyor ve siz olmadığınızda eve göz kulak oluyor.

3 / 28 Alexa musluk

Delta'nın Alexa musluğu, ses komutuyla kapanıp açılabiliyor.

4 / 28 da Vinci Nano 3D

Taşınabilir 3D yazıcı.

5 / 28 e-Palette

Toyota'nın farklı tasarımıyla dikkat çeken nakliye aracı e-Palette.

6 / 28 FF91 Faraday Future

Elektrikli otomobil FF91 Faraday Future, dünyanın en hızlı SUV'u olarak niteleniyor.

7 / 28 ForwardX CX-1

Sahibini takip eden bavul. Yapay zeka teknolojisini de kullanan CX-1 isimli bu özel bavulun üzerinde kamera ve sensör yer alıyor ve kabalalık ortamlara dahi girseniz saatte 7 km hızla bavulunuz sizi ayırt edebiliyor.

8 / 28 Garmin Forerunner

Garmin'in müzikli aktivite saati Forerunner.

9 / 28 HeartGuide

Omron'un ürettiği ve kan basıncını da ölçen fitness saati HeartGuide.

10 / 28 Helicopter Textron

Bell'in tanıttığı geleceğin uçan taksisi Helicopter Textron

11 / 28 Hisense lazer televizyon

Hisense'nin dev lazer televizyonunun fiyatı 10 bin dolar.

12 / 28 HTC Vive Pro

HTC'nin yeni sanal gerçeklik oyun gözlüğü.

13 / 28 HyperX Cloud Flight

HyperX'in yeni kablosuz oyun kulaklığı.

14 / 28 Hyundai Nexo

Hyundai'nin hidrojen yakıtıyla çalışan SUV modeli.

15 / 28 IconConnected

InCase'in IconConnected talbet kılıfı, aynı zamanda tableti şarj edebiliyor.

16 / 28 Intel Volocopter

Intel'in ürettiği helikopter şeklindeki hava aracı Volocopter, CES'in ilgi çeken ürünleri arasında.

17 / 28 Kohler Numi Akıllı Tuvalet

Kohler'in ortamdaki ısıyı ve kokuyu kontrol edebilen, müzikli ve ışıklı akıllı tuvaleti.

18 / 28 Kolibree Magik diş fırçası

Magik diş fırçası, diş fırçalarken bir yandan bilgisayara ya da telefona bağlanarak arttırılmış gerçeklik uygulamasıyla oyun oynamanızı sağlıyor.

19 / 28 L'Oreal UV Sense

L'Oreal'in UV ışınlarının gücünü ölçen giyilebilir elektronik sensörü.

20 / 28 Moodo koku makinesi

Cep telefonu desteğiyle kablosuz olarak çalışan bu makine, içine atılan bitmek üzere olan mumlar yardımıyla evin güzel kokmasını sağlıyor.

21 / 28 Nanoleaf

Kare şeklindeki ışık panelleri, isteğe bağlı olarak şekil ve renk değiştiriyor.

22 / 28 Nathaniel kulaklık

Debussy'nin 4G kulaklığı Nathaniel, cep telefonuna ya da bilgisayara bağlanmadan müzik dinleme imkanı sunuyor.

23 / 28 Nvidia BFGD

65 inç büyüklüğündeki oyun monitörü BFGD.

24 / 28 Razer Mamba Hyperflux

Razer, bataryasız çalışan ve gücünü mousepad'den alan bir oyun mouse'u.

25 / 28 Samsung The Wall

Samsung'un 146 inç büyüklüğündeki dev televizyonu.

26 / 28 Sony Aibo 2018

Sony'nin robot köpeği Aibo'nun 2018 modeli, aile üyelerini tanıyıp onlara tepki verebiliyor.

27 / 28 Sony Xperia X2 Ultra

Sony'nin en yeni cep telefonu modeli Sony Xperia X2 Ultra, 120 derece fotoğraf çekebiliyor.