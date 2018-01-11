Bu bavul peşinizi bırakmıyor! İşte hayatı değiştirecek teknolojik ürünler

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Acer Swift 7
Bu yıl CES'in en ince laptop'ı, yaklaşık 9 milimetre kalınlığındaki Acer Swift 7.
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Aeolus
Aeolus robotu, evi temizleyebiliyor ve siz olmadığınızda eve göz kulak oluyor.
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Alexa musluk
Delta'nın Alexa musluğu, ses komutuyla kapanıp açılabiliyor.
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da Vinci Nano 3D
Taşınabilir 3D yazıcı.
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e-Palette
Toyota'nın farklı tasarımıyla dikkat çeken nakliye aracı e-Palette.
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FF91 Faraday Future
Elektrikli otomobil FF91 Faraday Future, dünyanın en hızlı SUV'u olarak niteleniyor.
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ForwardX CX-1
Sahibini takip eden bavul. Yapay zeka teknolojisini de kullanan CX-1 isimli bu özel bavulun üzerinde kamera ve sensör yer alıyor ve kabalalık ortamlara dahi girseniz saatte 7 km hızla bavulunuz sizi ayırt edebiliyor.
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Garmin Forerunner
Garmin'in müzikli aktivite saati Forerunner.
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HeartGuide
Omron'un ürettiği ve kan basıncını da ölçen fitness saati HeartGuide.
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Helicopter Textron
Bell'in tanıttığı geleceğin uçan taksisi Helicopter Textron
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Hisense lazer televizyon
Hisense'nin dev lazer televizyonunun fiyatı 10 bin dolar.
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HTC Vive Pro
HTC'nin yeni sanal gerçeklik oyun gözlüğü.
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HyperX Cloud Flight
HyperX'in yeni kablosuz oyun kulaklığı.
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Hyundai Nexo
Hyundai'nin hidrojen yakıtıyla çalışan SUV modeli.
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IconConnected
InCase'in IconConnected talbet kılıfı, aynı zamanda tableti şarj edebiliyor.
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Intel Volocopter
Intel'in ürettiği helikopter şeklindeki hava aracı Volocopter, CES'in ilgi çeken ürünleri arasında.
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Kohler Numi Akıllı Tuvalet
Kohler'in ortamdaki ısıyı ve kokuyu kontrol edebilen, müzikli ve ışıklı akıllı tuvaleti.
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Kolibree Magik diş fırçası
Magik diş fırçası, diş fırçalarken bir yandan bilgisayara ya da telefona bağlanarak arttırılmış gerçeklik uygulamasıyla oyun oynamanızı sağlıyor.
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L'Oreal UV Sense
L'Oreal'in UV ışınlarının gücünü ölçen giyilebilir elektronik sensörü.
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Moodo koku makinesi
Cep telefonu desteğiyle kablosuz olarak çalışan bu makine, içine atılan bitmek üzere olan mumlar yardımıyla evin güzel kokmasını sağlıyor.
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Nanoleaf
Kare şeklindeki ışık panelleri, isteğe bağlı olarak şekil ve renk değiştiriyor.
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Nathaniel kulaklık
Debussy'nin 4G kulaklığı Nathaniel, cep telefonuna ya da bilgisayara bağlanmadan müzik dinleme imkanı sunuyor.
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Nvidia BFGD
65 inç büyüklüğündeki oyun monitörü BFGD.
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Razer Mamba Hyperflux
Razer, bataryasız çalışan ve gücünü mousepad'den alan bir oyun mouse'u.
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Samsung The Wall
Samsung'un 146 inç büyüklüğündeki dev televizyonu.
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Sony Aibo 2018
Sony'nin robot köpeği Aibo'nun 2018 modeli, aile üyelerini tanıyıp onlara tepki verebiliyor.
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Sony Xperia X2 Ultra
Sony'nin en yeni cep telefonu modeli Sony Xperia X2 Ultra, 120 derece fotoğraf çekebiliyor.
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Vuzix Blade akıllı gözlüğü
Normal bir gözlüğe benzeyen Vuzix Blade, kamera, mikrofon ve touchpad özellikleriyle dikkat çekiyor.