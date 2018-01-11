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Bu bavul peşinizi bırakmıyor! İşte hayatı değiştirecek teknolojik ürünler

ABD'nin Las Vegas kentinde başlayan dünyanın en büyük elektronik fuarı CES 2018, sergilenen son teknoloji ürünlerle yakın gelecekte hayatımızda nelerin değişeceğini gözler önüne seriyor. İşte festivalde şimdiye kadar tanıtılan en son teknoloji ürünler:

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Acer Swift 7

Bu yıl CES'in en ince laptop'ı, yaklaşık 9 milimetre kalınlığındaki Acer Swift 7.
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Aeolus

Aeolus robotu, evi temizleyebiliyor ve siz olmadığınızda eve göz kulak oluyor.
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Alexa musluk

Delta'nın Alexa musluğu, ses komutuyla kapanıp açılabiliyor.
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da Vinci Nano 3D

Taşınabilir 3D yazıcı.
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e-Palette

Toyota'nın farklı tasarımıyla dikkat çeken nakliye aracı e-Palette.
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FF91 Faraday Future

Elektrikli otomobil FF91 Faraday Future, dünyanın en hızlı SUV'u olarak niteleniyor.
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ForwardX CX-1

Sahibini takip eden bavul. Yapay zeka teknolojisini de kullanan CX-1 isimli bu özel bavulun üzerinde kamera ve sensör yer alıyor ve kabalalık ortamlara dahi girseniz saatte 7 km hızla bavulunuz sizi ayırt edebiliyor.
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Garmin Forerunner

Garmin'in müzikli aktivite saati Forerunner.
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HeartGuide

Omron'un ürettiği ve kan basıncını da ölçen fitness saati HeartGuide.
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Helicopter Textron

Bell'in tanıttığı geleceğin uçan taksisi Helicopter Textron
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Hisense lazer televizyon

Hisense'nin dev lazer televizyonunun fiyatı 10 bin dolar.
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HTC Vive Pro

HTC'nin yeni sanal gerçeklik oyun gözlüğü.
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HyperX Cloud Flight

HyperX'in yeni kablosuz oyun kulaklığı.
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Hyundai Nexo

Hyundai'nin hidrojen yakıtıyla çalışan SUV modeli.
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IconConnected

InCase'in IconConnected talbet kılıfı, aynı zamanda tableti şarj edebiliyor.
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Intel Volocopter

Intel'in ürettiği helikopter şeklindeki hava aracı Volocopter, CES'in ilgi çeken ürünleri arasında.
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Kohler Numi Akıllı Tuvalet

Kohler'in ortamdaki ısıyı ve kokuyu kontrol edebilen, müzikli ve ışıklı akıllı tuvaleti.
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Kolibree Magik diş fırçası

Magik diş fırçası, diş fırçalarken bir yandan bilgisayara ya da telefona bağlanarak arttırılmış gerçeklik uygulamasıyla oyun oynamanızı sağlıyor.
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L'Oreal UV Sense

L'Oreal'in UV ışınlarının gücünü ölçen giyilebilir elektronik sensörü.
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Moodo koku makinesi

Cep telefonu desteğiyle kablosuz olarak çalışan bu makine, içine atılan bitmek üzere olan mumlar yardımıyla evin güzel kokmasını sağlıyor.
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Nanoleaf

Kare şeklindeki ışık panelleri, isteğe bağlı olarak şekil ve renk değiştiriyor.
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Nathaniel kulaklık

Debussy'nin 4G kulaklığı Nathaniel, cep telefonuna ya da bilgisayara bağlanmadan müzik dinleme imkanı sunuyor.
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Nvidia BFGD

65 inç büyüklüğündeki oyun monitörü BFGD.
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Razer Mamba Hyperflux

Razer, bataryasız çalışan ve gücünü mousepad'den alan bir oyun mouse'u.
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Samsung The Wall

Samsung'un 146 inç büyüklüğündeki dev televizyonu.
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Sony Aibo 2018

Sony'nin robot köpeği Aibo'nun 2018 modeli, aile üyelerini tanıyıp onlara tepki verebiliyor.
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Sony Xperia X2 Ultra

Sony'nin en yeni cep telefonu modeli Sony Xperia X2 Ultra, 120 derece fotoğraf çekebiliyor.
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Vuzix Blade akıllı gözlüğü

Normal bir gözlüğe benzeyen Vuzix Blade, kamera, mikrofon ve touchpad özellikleriyle dikkat çekiyor.
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