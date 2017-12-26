Bu evin değeri tam 500 milyon dolar!

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ABD'li film yapımcısı Nile Niami tarafından yaptırılan One, lükste sınır tanımıyor.
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9 bin 290 metrakare kapalı alana sahip malikanenin yapımına 4 yıl önce başlanmıştı.
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Evde 20 yatak odası, 30 banyo, 30 araçlık garaj, 40 kişilik sinema, 5 havuz ve sadece denizanalarının yüzdüğü akvaryum da bulunuyor.
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ABD'de bugüne kadar satılan en pahalı ev, Hamtons'ta 137 milyon dolara alıcı bulmuştu.
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Akıllı sistemle donatılan evde altın zürafa heykeli, otomatik kahve musluğu, şampanya mahzeni ve 2 katlı şelale dikkat çekiyor.
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İşte 500 milyon dolarlık evden kareler...