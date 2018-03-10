Bu Ferrari'ye sadece 7 kişi sahip olacak

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Ferrari, 488 Pista ile 88. Cenevre Otomobil Fuarı’nın yıldızı oldu. Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 geleneğinin son temsilcisi olan Ferrari 488 Pista, yarış pistlerinde boy gösteren Ferrari 488 Challenge’dan ödünç aldığı birçok teknik özellik, donanım ve teknolojiyle tam anlamıyla gündelik hayatta kullanılabilecek bir yarış otomobili olarak geliştirildi.

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Türkiye’ye özel 7 adet kotası bulunan otomobil, kullanıcıları ile 2019 yılında buluşacak. 488 Pista’ya sahip olabilmek için, Ferrari’nin belirttiği kriterleri yerine getirmek gerekiyor.

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Tofaş çatısı altındaki Fer Mas’ın Genel Müdürü Sinan Saip Bel, otomobil ile ilgili olarak “Ferrari tarihindeki en önemli modellerden biri olan 720 HP gücündeki 488 Pista’yı, daha önce 488 GTB/Spider ile beraber V8 motora sahip başka bir Ferrari modelini 1 yıl içerisinde satın alanlar, Ferrari Challenge yarışlarına katılanlar ve bir ya da daha fazla Versione Speciale Serisi modele sahip olanlar, önümüzdeki yıl itibari ile koleksiyonlarına dahil edebilecek." dedi.

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Bel, "Ayrıca geçmişte Ferrari Corso Pilota ile Ferrari Challenge organizasyonlarına katılmış olan kullanıcıların otomobilleri, kendi istekleri doğrultusunda Ferrari tarafından özel donanımlarla üretilecek” diye konuştu.

5 / 7 2,85 saniyede 100 km hıza çıkıyor

Ferrari 488 GTE ve 488 Challenge yarış otomobillerinden türetilen 488 Pista, 488 GTB’den 90 kg daha az olan 1280 kg’lik ağırlığına karşın 50 HP daha güçlü olan motoruyla da dikkat çekiyor. 2016 ve 2017 yıllarında Engine of the Year (Yılın Motoru) ödülünü kazanan bu motor, 488 Pista’da litre başına 185 HP güç üretirken, otomobilin 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,85 saniyede ulaşmasını sağlıyor. 340 km/s son hıza ulaşan 488 Pista’da gerçekleştirilen aerodinamik eklentiler sayesindeyse, yere basma kuvveti 488 GTB’ye göre yüzde 20 artırılmış.

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Yol tutuş ve fren konusunda dünyanın en iyisi konumuna getiren F1-Trac, manyetoreolojik süspansiyon sistemi, E-Diff3 diferansiyel kilidi ve dünyada ilk kez kullanılan, kaliper fren basıncını ayarlayan özel bir yazılıma sahip Ferrari Dynamic Enhancer sistemi de 488 Pista’nın sürüş keyfini zirveye çıkarıyor.