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TOPLAM GELİR 7,9 MİLYAR EURO
Deloitte’un, bu yıl 21’incisini yayımladığı Futbol Para Ligi raporunu açıkladı. Buna göre en çok gelir elde eden 20 kulüp, gelirlerini 2016/2017 sezonunda yüzde 6 artırarak 7,9 milyar euro kazanç sağladı.
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LİSTEDE İNGİLTERE'DEN 10 KULÜP VAR
Kulüplerin 2016/17 sezonundaki en büyük gelir kaynakları yayın hakları oldu. Listede, İngiltere’nin 10 kulüp ile başı çektiği görüldü.
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Daha önce Türk kulüplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer kez ilk 20’de kendilerine yer bulmuş ve geçtiğimiz sene ilk 30’da yer almışlardı. Ancak son iki sezonda her ikisi de gelir kaybı yaşadılar.
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Bu nedenle 2018 sıralamasında yer almadılar. Öte yandan gelirlerini önemli düzeyde artıran Beşiktaş buna rağmen ilk 30’da kendine yer bulamadı.
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Everton
Sıralama: 20
Geçtiğimiz yılki sıralama: Listeye yeni girdi
2016 - 17 gelirleri: 199.2 milyon euro
2015/16 geliri: 162.5 milyon euro
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Napoli
Sıralama: 19
Geçtiğimiz yılki sıralama: Listeye yeni girdi
2016 - 17 gelirleri: 200.7 milyon euro
2015/16 geliri: 144.2 milyon euro
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Southampton
Sıralama: 18
Geçtiğimiz yılki sıralama: Listeye yeni girdi
2016 - 17 gelirleri: 212.1 milyon euro
2015/16 geliri: 166.2 milyon euro
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West Ham United
Sıralama: 17
Geçtiğimiz yılki sıralama: 18
2016 - 17 gelirleri: 213.3 milyon euro
2015/16 geliri: 192.3 milyon euro
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Schalke 04
Sıralama: 16
Geçtiğimiz yılki sıralama: 14
2016 - 17 gelirleri: 230.2 milyon euro
2015/16 geliri: 224.5 milyon euro
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Inter
Sıralama: 15
Geçtiğimiz yılki sıralama: 19
2016 - 17 gelirleri: 262.1 milyon euro
2015/16 geliri: 179.2 milyon euro
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Leicester City
Sıralama: 14
Geçtiğimiz yılki sıralama: 20
2016 - 17 gelirleri: 271.1 milyon euro
2015/16 geliri: 172.1 milyon euro
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Atlético Madrid
Sıralama: 13
Geçtiğimiz yılki sıralama: 13
2016 - 17 gelirleri: 272.5 milyon euro
2015/16 geliri: 228.6 milyon euro
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Borussia Dortmund
Sıralama: 12
Geçtiğimiz yılki sıralama: 11
2016 - 17 gelirleri: 332.6 milyon euro
2015/16 geliri: 283.9 milyon euro
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Tottenham Hotspur
Sıralama: 11
Geçtiğimiz yılki sıralama: 12
2016 - 17 gelirleri: 355.6 milyon euro
2015/16 geliri: 279.7 milyon euro
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Juventus
Sıralama: 10
Geçtiğimiz yılki sıralama: 10
2016 - 17 gelirleri: 405.7 milyon euro
2015/16 geliri: 338.9 milyon euro
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Liverpool
Sıralama: 9
Geçtiğimiz yılki sıralama: 9
2016 - 17 gelirleri: 424.2 milyon euro
2015/16 geliri: 403.8 milyon euro
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Chelsea
Sıralama: 8
Geçtiğimiz yılki sıralama: 8
2016 - 17 gelirleri: 428 milyon euro
2015/16 geliri: 447.4 milyon euro
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Paris Saint-Germain (PSG)
Sıralama: 7
Geçtiğimiz yılki sıralama: 6
2016 - 17 gelirleri: 486.2 milyon euro
2015/16 geliri: 520.9 milyon euro
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Arsenal
Sıralama: 6
Geçtiğimiz yılki sıralama: 7
2016 - 17 gelirleri: 487.6 milyon euro
2015/16 geliri: 468.5 milyon euro
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Manchester City
Sıralama: 5
Geçtiğimiz yılki sıralama: 5
2016 - 17 gelirleri: 527.7 milyon euro
2015/16 geliri: 524.9 milyon euro
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Bayern Munich
Sıralama: 4
Geçtiğimiz yılki sıralama: 4
2016 - 17 gelirleri: 587.8 milyon euro
2015/16 geliri: 592 milyon euro
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FC Barcelona
Sıralama: 3
Geçtiğimiz yılki sıralama: 2
2016 - 17 gelirleri: 648.3 milyon euro
2015/16 geliri: 620.2 milyon euro
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Real Madrid
Sıralama: 2
Geçtiğimiz yılki sıralama: 3
2016 - 17 gelirleri: 674.6 milyon euro
2015/16 geliri: 620.1 milyon euro
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Manchester United
Sıralama: 1
Geçtiğimiz yılki sıralama:
2016 - 17 gelirleri: 676.3 milyon euro
2015/16 geliri: 689 milyon euro