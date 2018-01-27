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İşte Futbol Para Ligi'nin şampiyonları

Deloitte’un, bu yıl 21’incisini yayımladığı Futbol Para Ligi raporunu açıkladı. Kulüplerin 2016/17 sezonundaki en büyük gelir kaynakları yayın hakları oldu. Listede, İngiltere’nin 10 kulüp ile başı çektiği görüldü.

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TOPLAM GELİR 7,9 MİLYAR EURO

Deloitte’un, bu yıl 21’incisini yayımladığı Futbol Para Ligi raporunu açıkladı. Buna göre en çok gelir elde eden 20 kulüp, gelirlerini 2016/2017 sezonunda yüzde 6 artırarak 7,9 milyar euro kazanç sağladı.
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LİSTEDE İNGİLTERE'DEN 10 KULÜP VAR

Kulüplerin 2016/17 sezonundaki en büyük gelir kaynakları yayın hakları oldu. Listede, İngiltere’nin 10 kulüp ile başı çektiği görüldü.
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Daha önce Türk kulüplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer kez ilk 20’de kendilerine yer bulmuş ve geçtiğimiz sene ilk 30’da yer almışlardı. Ancak son iki sezonda her ikisi de gelir kaybı yaşadılar.
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Bu nedenle 2018 sıralamasında yer almadılar. Öte yandan gelirlerini önemli düzeyde artıran Beşiktaş buna rağmen ilk 30’da kendine yer bulamadı.
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Everton

Sıralama: 20 Geçtiğimiz yılki sıralama: Listeye yeni girdi 2016 - 17 gelirleri: 199.2 milyon euro 2015/16 geliri: 162.5 milyon euro
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Napoli

Sıralama: 19 Geçtiğimiz yılki sıralama: Listeye yeni girdi 2016 - 17 gelirleri: 200.7 milyon euro 2015/16 geliri: 144.2 milyon euro
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Southampton

Sıralama: 18 Geçtiğimiz yılki sıralama: Listeye yeni girdi 2016 - 17 gelirleri: 212.1 milyon euro 2015/16 geliri: 166.2 milyon euro
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West Ham United

Sıralama: 17 Geçtiğimiz yılki sıralama: 18 2016 - 17 gelirleri: 213.3 milyon euro 2015/16 geliri: 192.3 milyon euro
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Schalke 04

Sıralama: 16 Geçtiğimiz yılki sıralama: 14 2016 - 17 gelirleri: 230.2 milyon euro 2015/16 geliri: 224.5 milyon euro
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Inter

Sıralama: 15 Geçtiğimiz yılki sıralama: 19 2016 - 17 gelirleri: 262.1 milyon euro 2015/16 geliri: 179.2 milyon euro
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Leicester City

Sıralama: 14 Geçtiğimiz yılki sıralama: 20 2016 - 17 gelirleri: 271.1 milyon euro 2015/16 geliri: 172.1 milyon euro
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Atlético Madrid

Sıralama: 13 Geçtiğimiz yılki sıralama: 13 2016 - 17 gelirleri: 272.5 milyon euro 2015/16 geliri: 228.6 milyon euro
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Borussia Dortmund

Sıralama: 12 Geçtiğimiz yılki sıralama: 11 2016 - 17 gelirleri: 332.6 milyon euro 2015/16 geliri: 283.9 milyon euro
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Tottenham Hotspur

Sıralama: 11 Geçtiğimiz yılki sıralama: 12 2016 - 17 gelirleri: 355.6 milyon euro 2015/16 geliri: 279.7 milyon euro
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Juventus

Sıralama: 10 Geçtiğimiz yılki sıralama: 10 2016 - 17 gelirleri: 405.7 milyon euro 2015/16 geliri: 338.9 milyon euro
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Liverpool

Sıralama: 9 Geçtiğimiz yılki sıralama: 9 2016 - 17 gelirleri: 424.2 milyon euro 2015/16 geliri: 403.8 milyon euro
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Chelsea

Sıralama: 8 Geçtiğimiz yılki sıralama: 8 2016 - 17 gelirleri: 428 milyon euro 2015/16 geliri: 447.4 milyon euro
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Paris Saint-Germain (PSG)

Sıralama: 7 Geçtiğimiz yılki sıralama: 6 2016 - 17 gelirleri: 486.2 milyon euro 2015/16 geliri: 520.9 milyon euro
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Arsenal

Sıralama: 6 Geçtiğimiz yılki sıralama: 7 2016 - 17 gelirleri: 487.6 milyon euro 2015/16 geliri: 468.5 milyon euro
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Manchester City

Sıralama: 5 Geçtiğimiz yılki sıralama: 5 2016 - 17 gelirleri: 527.7 milyon euro 2015/16 geliri: 524.9 milyon euro
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Bayern Munich

Sıralama: 4 Geçtiğimiz yılki sıralama: 4 2016 - 17 gelirleri: 587.8 milyon euro 2015/16 geliri: 592 milyon euro
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FC Barcelona

Sıralama: 3 Geçtiğimiz yılki sıralama: 2 2016 - 17 gelirleri: 648.3 milyon euro 2015/16 geliri: 620.2 milyon euro
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Real Madrid

Sıralama: 2 Geçtiğimiz yılki sıralama: 3 2016 - 17 gelirleri: 674.6 milyon euro 2015/16 geliri: 620.1 milyon euro
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Manchester United

Sıralama: 1 Geçtiğimiz yılki sıralama: 2016 - 17 gelirleri: 676.3 milyon euro 2015/16 geliri: 689 milyon euro
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