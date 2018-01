Bu mağazada kasa ve kasiyer yok!

Dünyanın en büyük online perakendecisi Amazon, geçen yaz 13 milyar dolara Whole Foods'u aldıktan sonra Seattle'da kasa ve kasiyeri olmayan, hatta barkod okuyuculu self servis çıkışı da bulunmayan dünyanın ilk süpermarketini açtı.

1 / 12 BARKOD OKUYUCULU SELF SERVİS ÇIKIŞI BİLE YOK

Habertürk'te yer alan habere göre Amazon Go bünyesinde bir yıldır personel tarafından test edilen sistem, herkese açık hale getirildi.

3 / 12 KAMERALARLA HER MÜŞTERİ TAKİP EDİLİYOR

"Just Walk Out Shopping" diye lanse edilen uygulamada insansız sistem tavana monte edilen kameralarla her bir müşteriyi takip ediyor.