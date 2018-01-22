Bu mağazada kasa ve kasiyer yok!

1 / 12 BARKOD OKUYUCULU SELF SERVİS ÇIKIŞI BİLE YOK

Dünyanın en büyük online perakendecisi Amazon, geçen yaz 13 milyar dolara Whole Foods'u aldıktan sonra Seattle'da kasa ve kasiyeri olmayan, hatta barkod okuyuculu self servis çıkışı da bulunmayan dünyanın ilk süpermarketini açtı.

2 / 12 BİR YILDIR TEST EDİLİYORDU

Habertürk'te yer alan habere göre Amazon Go bünyesinde bir yıldır personel tarafından test edilen sistem, herkese açık hale getirildi.

3 / 12 KAMERALARLA HER MÜŞTERİ TAKİP EDİLİYOR

"Just Walk Out Shopping" diye lanse edilen uygulamada insansız sistem tavana monte edilen kameralarla her bir müşteriyi takip ediyor.

4 / 12 UYGULAMANIN SİSTEME OKUTULMASI YETERLİ

Müşteriler mağazaya girmeden önce akıllı telefonundaki uygulamayı girişteki sisteme okuttuktan sonra raflardaki sensörler müşterinin seçtiği ürünleri belirliyor ve listeye ekliyor.

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Ürünü yerine geri koyduğunda ise söz konusu ürün alışveriş sepetinden siliniyor.

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Alışverişini tamamlayanlar kasadaki fatura, fiş sürecini es geçerek mağazadan ayrıldıktan sonra satın aldıkları ürünler kredi kartlarına faturalandırılıyor.

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Öte yandan, bir süredir test edilen sistemde benzer vücut oran ve tiplerine sahip olan müşterilerin ayrıştırılmasında sıkıntılar olduğu belirtilmişti.

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Başta çocuklar olmak üzere süpermarketteki müşterilerin raflardan aldıkları ürünleri yanlış bölüme koymasının da soruna neden olduğu biliniyordu.

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Amazon Go'nun üst düzey yöneticisi Gianna Puerini, kasa ve kasiyersiz mağazanın test sürecinde iyi sonuçlar verdiğini ve böyle bir teknolojinin ilk defa kullanıldığını açıkladı. Puerini, bunun en gelişkin bilgisayar vizyonu ve makine öğrenimlerinden biri olduğunu kaydetti.

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ABD merkezli şirket, Whole Foods'tan ayrı olarak daha fazla Go mağazası açıp açmayacağını ya da teknolojinin Whole Foods zincirlerinde kullanılıp kullanılmayacağını ise açıklamadı.

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Süpermarketteki kuyrukları yok etmeyi planlayan sistem sayesinde Amazon'un daha da değer kazanması bekliyor.