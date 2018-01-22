FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Bu mağazada kasa ve kasiyer yok!

Amazon, geçen yaz Whole Foods'u alarak girdiği fiziksel perakendecilikte devrim yaptı. İşte kasa ve kasiyerin olmadığı, mağazadaki kamera ve raflardaki sensörlerin müşterileri takip ettiği ve tüm faturalandırmanın uygulama üzerinden yapıldığı ilk mağaza.

1 / 12

BARKOD OKUYUCULU SELF SERVİS ÇIKIŞI BİLE YOK

Dünyanın en büyük online perakendecisi Amazon, geçen yaz 13 milyar dolara Whole Foods'u aldıktan sonra Seattle'da kasa ve kasiyeri olmayan, hatta barkod okuyuculu self servis çıkışı da bulunmayan dünyanın ilk süpermarketini açtı.
2 / 12

BİR YILDIR TEST EDİLİYORDU

Habertürk'te yer alan habere göre Amazon Go bünyesinde bir yıldır personel tarafından test edilen sistem, herkese açık hale getirildi.
3 / 12

KAMERALARLA HER MÜŞTERİ TAKİP EDİLİYOR

"Just Walk Out Shopping" diye lanse edilen uygulamada insansız sistem tavana monte edilen kameralarla her bir müşteriyi takip ediyor.
4 / 12

UYGULAMANIN SİSTEME OKUTULMASI YETERLİ

Müşteriler mağazaya girmeden önce akıllı telefonundaki uygulamayı girişteki sisteme okuttuktan sonra raflardaki sensörler müşterinin seçtiği ürünleri belirliyor ve listeye ekliyor.
5 / 12

Ürünü yerine geri koyduğunda ise söz konusu ürün alışveriş sepetinden siliniyor.
6 / 12

Alışverişini tamamlayanlar kasadaki fatura, fiş sürecini es geçerek mağazadan ayrıldıktan sonra satın aldıkları ürünler kredi kartlarına faturalandırılıyor.
7 / 12

Öte yandan, bir süredir test edilen sistemde benzer vücut oran ve tiplerine sahip olan müşterilerin ayrıştırılmasında sıkıntılar olduğu belirtilmişti.
8 / 12

Başta çocuklar olmak üzere süpermarketteki müşterilerin raflardan aldıkları ürünleri yanlış bölüme koymasının da soruna neden olduğu biliniyordu.
9 / 12

Amazon Go'nun üst düzey yöneticisi Gianna Puerini, kasa ve kasiyersiz mağazanın test sürecinde iyi sonuçlar verdiğini ve böyle bir teknolojinin ilk defa kullanıldığını açıkladı. Puerini, bunun en gelişkin bilgisayar vizyonu ve makine öğrenimlerinden biri olduğunu kaydetti.
10 / 12

ABD merkezli şirket, Whole Foods'tan ayrı olarak daha fazla Go mağazası açıp açmayacağını ya da teknolojinin Whole Foods zincirlerinde kullanılıp kullanılmayacağını ise açıklamadı.
11 / 12

Süpermarketteki kuyrukları yok etmeyi planlayan sistem sayesinde Amazon'un daha da değer kazanması bekliyor.
12 / 12

Amazon hisseleri geçen yıldan bu yana yüzde 74 değer kazanarak 750 dolardan 1295 dolara çıkmıştı. Şirketin piyasa değeri ise 623 milyar dolar.
15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın