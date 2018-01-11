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En yeni otomobiller görücüye çıktı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bu yıl 96'ncısı düzenlenen Brüksel Otomobil Fuarı kapılarını açtı.

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Belçika Otomobil Federasyonu (FEBIAC) tarafından Brüksel Expo Center'da düzenlenen fuar, 96'ncı kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
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Dünyanın önde gelen bütün motorlu taşıt üreticilerinin katıldığı fuar, 21 Ocak'a kadar açık kalacak.
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Toplam 45 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, yüzlerce farklı model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosiklet beğeniye sunuluyor.
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İşte hayalleri süsleyecek birbirinden çarpıcı modeller...
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Audi Q8

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Audi Q8

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Audi R8 Spyder V10 Plus

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Ford

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Porsche Panamera 4 E-Hybrid

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Porsche Panamera 4 E-Hybrid

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Audi Q7 e-tron

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Audi A5 Sportback

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Audi A5 Sportback

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Jaguar F-Type

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BMW Z4

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BMW Z4

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BMW Z4

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BMW Z4

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New Continental GT

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New Continental GT

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VW Amarok V6

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Skoda Kodiaq Scout

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VW Tiguan Allspace

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VW Tiguan Allspace

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KIA Stonic

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Mitsubishi Eclipse Cross

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Mitsubishi Eclipse Cross

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Mitsubishi Eclipse Cross

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Hyundai Ioniq

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Hyundai Ioniq

33 / 87

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Jaguar

35 / 87

Aston Martin Vantage

36 / 87

Renault Symbioz

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Renault Symbioz

38 / 87

Renault Symbioz

39 / 87

Renault Symbioz

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Mercedes Benz S-Class Limousine

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Porsche 718 Cayman GTS

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Lexus LC 500 H

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Audi A7 Sportback

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Lamborghini Aventador Roadster

46 / 87

Lamborghini Aventador Roadster

47 / 87

Lamborghini Aventador Roadster

48 / 87

Lamborghini Aventador Roadster

49 / 87

Lexus LC 500 H

50 / 87

Lexus LC 500 H

51 / 87

Bugatti Chiron

52 / 87

Honda Nsx GT3

53 / 87

Bugatti

54 / 87

Bugatti

55 / 87

56 / 87

57 / 87

Mazda CX-5

58 / 87

Tesla Model S

59 / 87

Mercedes Maybach

60 / 87

61 / 87

62 / 87

63 / 87

Porsche 718 Cayman GTS

64 / 87

Mercedes Maybach 6 Cabriolet

65 / 87

Alfa Romeo Stelvio

66 / 87

Mercedes S-Class Limousine

67 / 87

Jaguar F-Type

68 / 87

Mclaren 570S Spider

69 / 87

Nissan Nrw Leaf

70 / 87

Skoda

71 / 87

Skoda

72 / 87

Audi R8 modeli

73 / 87

74 / 87

Toyota Arctic Trucks

75 / 87

76 / 87

Mercedes Maybach 6 Cabriolet

77 / 87

Audi Sport

78 / 87

Peugeot Insinct

79 / 87

Peugeot Insinct

80 / 87

Peugeot Insinct

81 / 87

82 / 87

Alfa Romeo Stelvio

83 / 87

Mercedes Maybach

84 / 87

Mazda TypeR

85 / 87

Mazda CX-5

86 / 87

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