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Belçika Otomobil Federasyonu (FEBIAC) tarafından Brüksel Expo Center'da düzenlenen fuar, 96'ncı kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
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Dünyanın önde gelen bütün motorlu taşıt üreticilerinin katıldığı fuar, 21 Ocak'a kadar açık kalacak.
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Toplam 45 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, yüzlerce farklı model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosiklet beğeniye sunuluyor.
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İşte hayalleri süsleyecek birbirinden çarpıcı modeller...
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Audi R8 Spyder V10 Plus
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Porsche Panamera 4 E-Hybrid
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Porsche Panamera 4 E-Hybrid
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Audi A5 Sportback
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Audi A5 Sportback
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New Continental GT
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New Continental GT
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Skoda Kodiaq Scout
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VW Tiguan Allspace
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VW Tiguan Allspace
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Mitsubishi Eclipse Cross
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Mitsubishi Eclipse Cross
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Mitsubishi Eclipse Cross
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Aston Martin Vantage
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Mercedes Benz S-Class Limousine
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Porsche 718 Cayman GTS
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Audi A7 Sportback
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Lamborghini Aventador Roadster
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Lamborghini Aventador Roadster
47 / 87
Lamborghini Aventador Roadster
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Lamborghini Aventador Roadster
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Porsche 718 Cayman GTS
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Mercedes Maybach 6 Cabriolet
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Alfa Romeo Stelvio
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Mercedes S-Class Limousine
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Mclaren 570S Spider
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Toyota Arctic Trucks
76 / 87
Mercedes Maybach 6 Cabriolet
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Alfa Romeo Stelvio