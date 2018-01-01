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Bu şirkete bir yatıran 4 kazandı!

Tüm zamanların en yüksek seviyesi 115 bin 840 puan ile 2017'ye veda eden Borsa Endeksi yıllık bazda yüzde 47.6’lık oranla yılın getiri şampiyonu oldu. BİST 100'de yatırımcısına yüzde 400'den fazla kazandıranlar bile oldu. İşte yılın en çok kazandıranları.

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29 DEFA REKOR KIRDI

Yıl içinde 29 defa kapanış rekoru kırarak kapanan BİST 100 endeksi, 2017’de aylık bazda 10 ay yatırımcısının yüzünü güldürürken, sadece eylül ve kasım aylarında değer kaybetti.
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İşte yılı rekorlarla geride bırakan Borsa'da en çok kazandıran 20 şirket...
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Yataş

Yüzde 438,02
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SASA Polyester

Yüzde 393,88
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Banvit

Yüzde 232,61
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Gözde Girişim

Yüzde 216,20
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Türk Hava Yolları

Yüzde 213,17
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Koza Madencilik

Yüzde 200,93
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ICBC Turkey Bank

Yüzde 188,80
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Anel Elektrik

Yüzde 179,97
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Kardemir (D)

Yüzde 179,13
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Tekfen Holding

Yüzde 173,04
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İpek Doğal Enerji

Yüzde 155,71
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Aselsan

Yüzde 150,91
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Kiler GMYO

Yüzde 140,79
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Pegasus

Yüzde 138,87
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Koza Altın

Yüzde 133,78
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Erbosan

Yüzde 129,84
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Petkim

Yüzde 128,14
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Global Yatırım Holding

Yüzde 124,22
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Ereğli Demir Çelik

Yüzde 109,27
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Ford Otosan

Yüzde 108,00
10.000 TL 36Ay Vadeli

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