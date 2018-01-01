Bu şirkete bir yatıran 4 kazandı!

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29 DEFA REKOR KIRDI
Yıl içinde 29 defa kapanış rekoru kırarak kapanan BİST 100 endeksi, 2017’de aylık bazda 10 ay yatırımcısının yüzünü güldürürken, sadece eylül ve kasım aylarında değer kaybetti.
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İşte yılı rekorlarla geride bırakan Borsa'da en çok kazandıran 20 şirket...
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Yataş
Yüzde 438,02
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SASA Polyester
Yüzde 393,88
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Banvit
Yüzde 232,61
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Gözde Girişim
Yüzde 216,20
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Türk Hava Yolları
Yüzde 213,17
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Koza Madencilik
Yüzde 200,93
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ICBC Turkey Bank
Yüzde 188,80
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Anel Elektrik
Yüzde 179,97
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Kardemir (D)
Yüzde 179,13
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Tekfen Holding
Yüzde 173,04
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İpek Doğal Enerji
Yüzde 155,71
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Aselsan
Yüzde 150,91
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Kiler GMYO
Yüzde 140,79
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Pegasus
Yüzde 138,87
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Koza Altın
Yüzde 133,78
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Erbosan
Yüzde 129,84
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Petkim
Yüzde 128,14
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Global Yatırım Holding
Yüzde 124,22
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Ereğli Demir Çelik
Yüzde 109,27
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Ford Otosan
Yüzde 108,00