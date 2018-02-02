FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Bu tavuğun yumurtası 40, kendisi iki bin lira!

Bayramiç'te hobi olarak süs tavuğu yetiştiriciliğine başlayan İsmail Arslan, GSG wyandotte cins tavuklarının tanesini 2 bin liraya, yumurtalarını ise 40 liraya satıyor. Büyük ilgi gören Arslan, üretimi artırarak işleri büyütmeyi hedefliyor.

1 / 8

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yıllardır cins tavuk üreticiliği yapan İsmail Arslan, kargo aracılığıyla ülke çapına tavuk, civciv ve yumurta satıyor.
2 / 8

Kanatlı hayvan üretimine ilk olarak güvercin yetiştiriciliği ile başlayan Arslan daha sonra hobi olarak cins tavuklar yetiştirmeye başladı. Bugün birçoki cinste tavukları olan Arslan'ın GSG wyandotte cins tavuklarının tanesi bin 500 ila 2 bin lira arasında satıyor. Yumurtaların tanesini 40 liradan, civcivlerin bir tanesini de 75 liradan ülkenin birçok vilayetine gönderiyor.
3 / 8

Değerli diğer bir cins olan Osmanlı tavuklarının tanesini ise 500 ile 750 lira arası fiyatlarla satan Arslar, bu tavukların yumurtalarını 30 liradan meraklılarına gönderiyor.
4 / 8

Çocukluk yıllarında başlayan kanatlı hayvan merakının her geçen gün artığını ifade eden Arslan, şu açıklamalarda bulundu:
5 / 8

Güvercin yetiştiriciliği ile başladığım kanatlı hayvan üretimini daha sonra cins tavuğa dönüştürdüm. Şu an çeşitli cinste süs tavuklarım var. Buradan elde ettiğim geliri hayvanların bakımına harcıyorum.
6 / 8

Ülke genelinde cins tavuk meraklısı çok fazla. Bu kişilerle sosyal medya aracılığıyla, şahsen veya telefon aracılığıyla devamlı irtibat halindeyiz. Benim ürettiğim tavuklar büyük ilgi görüyor. İsteyene yumurta, isteyene civciv veya tavuk gönderiyoruz.
7 / 8

Gerekli şartları yerine getirdikten sonra kargo firmaları ürünleri yeni sahiplerine ulaştırıyor. Bu sektörün giderek büyüdüğüne şahit olmak bizleri mutlu ediyor. Ben de üretimimi artırarak işleri büyütmek istiyorum.
8 / 8

10.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın