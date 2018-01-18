Bu uygulama yürüdükçe para kazandırıyor

1 / 10

Gelişen teknoloji her gün bizi şaşırtmaya devam ediyor.

2 / 10

Sweatcoin isimli uygulama kullanıcısına tam olarak bunu vadediyor ve bu yüzden hatırı sayılır bir popülerite kazanmış durumda.

3 / 10

Oleg Fomenko, Anton Derlyatka, Danil Perushev ve Egor Khmelev tarafından kurulan Sweatcoin, kullanıcıları yürüyüş için ödüllendiren ücretsiz bir uygulama olarak ortaya çıktı.

4 / 10

Fitness ve refahı teşvik eden gerçekten dikkat çekici bir yöntem olan Sweatcoin, kullanıcıların yaptığı her hareketin kaydını tutuyor ve her 1000 adım için bir dijital para alıyor. Sweatcoin uygulamasında hediye alışverişinde bulunuluyor.

5 / 10

Sweatcoin atılan günlük adım sayısını hesaplıyor ve bunu GPS verilerinizle karşılaştırıyor.

6 / 10

Sonrasında ise her 1000 adım için yaklaşık olarak 95 Sweatcoin veriyor.

7 / 10 5 MİLYONDAN FAZLA AKTİF KULLANICI

Son 1 yılda gelirini %266 oranında arttıran uygulama, artık 5 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip.

8 / 10 WHATSAPP'I SOLLADI

App Store’da en hızlı büyüyen uygulama olan Sweatcoin bu kulvarda popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı da sollamış durumda.

9 / 10 5.7 MİLYON DOLARLIK HACİM

5.7 milyon dolarlık hacme sahip olan Sweatcoin, melek yatırımcıların da dikkatini çekmiş durumda.