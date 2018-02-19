Bulmacayı çöz, Bitcoin'i kap !

1 / 10 Bu bulmacayı çözen 1 Bitcoin'in sahibi olacak

Oyunun üretici firması tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın satışa çıkacak 'MonteCrypto: The Bitcoin Enigma' isimli oyundaki bulmacaları ilk çözen kişiye 1 Bitcoin yani bugünkü kur ile 40 bin TL ödül verilecek.

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Bulmaca oyunlarını sevenler için büyük ikramiyesi 1 Bitcoin (Yaklaşık 40 bin TL) olan bir oyun yarın kullanıma giriyor.

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20 Şubat'ta kullanıcılarının beğenisine sunulacak Gem Rose Accent isimli stüdyo tarafından geliştirilen 'MonteCrypto: The Bitcoin Enigma' isimli oyun 24 bölümden oluşuyor ve her bölüm bir bulmacaya ev sahipliği yapıyor.

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2 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak olan oyundaki bulmacaların tamamını ilk çözen kişi ise 1 Bitcoin'in sahibi olacak. Ödül kazanan oyunsevere üretici firma tarafından verilecek.

5 / 10 Bitcoin kuşkusuz kripto para piyasasının en çok yatırım alan üyesi.

Peki Son dönemlerde pek çok kullanıcının yer aldığı bu dünyada dikkat etmeniz gerekenler neler? Bitcoin nasıl alınır? Bitcoin madenciliği nasıl yapılır? Bitcoin işlemleri nasıl güvenli bir şekilde yapılır? İşte kripto para alım satımı ve yatırımınızı korumak için bilmeniz gerekenler.

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Bitcoin alım satımı hizmeti veren yerli ve yabancı pek çok platform bulunmakta. Bu platformlar kullanıcılara hesaptan havaleden kredi kartından transfere kadar pek çok opsiyon sunmakta. Öncelikle Bitcoin yatırımı yapacağınız şirket ile ilgili araştırma yapın. İnternette bu platformlar ile ilgili pek çok yorum ve öneri ile karşılaşacaksınız.

7 / 10 BİTCOİN İŞLEMLERİNDE NASIL KORUMA SAĞLANIR?

Söz konusu platformların Bitcoin alım ve satım işlemlari karşılığı sizden tahsil edeceği ücretleri de incelemenizde fayda var. Zira bu oran oldukça değişken bir yapıya sahip. Yatırım yapacağınız platformu seçip, üyeliğinizi oluşturduktan sonra mutlaka 2FA özelliğini devreye sokun. Çift aşamalı güvenlik örneği hesabınızın hack'lenip paranızın çalınma riskini en aza indirmek için mutlaka yapmanız gereken bir işlem.

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2FA için ya SMS desteği ya da Google'ın uygulaması Authenticator'ı kullanabilirsiniz. Google'ın söz konusu uygulaması her girişinizde size özel ikinci bir şifre oluşturduğu için hesabınız daha korunaklı hale geliyor. Google'ın söz konusu uygulaması hem App Store'da hem de Google Play'de ücretsiz olarak yer alıyor.

9 / 10 BiTCOİN MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

Para oluşturma işlemine madencilik (mining) denilmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel adıdır. Bu işlemleri yapmak için, sunulan bitcoin yazılımını indirerek donanımları (genellikle ekran kartları) üzerinde yoğun işlemci gücü gerektiren işlemleri gerçekleştiren bitcoin ağındaki düğümlere "madenci" denilmektedir.