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Bunlar meteor taşıysa 1 milyon lira onun olacak!

Elazığ'da bir köyde hayvanlarını otlatırken, 2015 yılında Bingöl'e düşen ve gramı 60 dolardan satılan "Göktaşı" parçalarına benzer taşları fark ederek toplayan Hasan Hüseyin Özdemir, taşların meteor taşı olması halinde 1 milyon liraya satacak.

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HAYVANLARINI OTLATIRKEN BULDU

Elazığ'da bir köyde hayvanlarını otlatırken, 2015 yılında Bingöl'e düşen ve gramı 60 dolardan satılan "Göktaşı" parçalarına benzer taşları fark ederek yaklaşık 5 kilogram toplayan Hasan Hüseyin Özdemir, taşların meteor taşı çıkması halinde 1 milyon liraya satacağını söyledi.
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TAŞLARIN FARKLI OLDUĞUNU GÖRDÜ

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyünde ikamet eden Hüseyin Hüseyin Özdemir, yaklaşık 1,5 ay önce hayvanları otlatmaya çıktı. Köyün üst tarafında hayvanları otlatırken yerde parlayan taşlar gören Özdemir, taşların diğer taşlardan farklı olduğunu gördü.
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100 ADET TOPLADI

Bunun üzerine bölgeyi tarayarak farklı boyutlarda 100 adet yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki meteor taşı olduğunu iddia ettiği taşları topladı. İnternetten araştırma da yapan Özdemir, meteor taşı olduğunu iddia ettiği taşları 1 milyon liraya satışa çıkardı.
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1,5 ay önce hayvanlarını otlatmaya götürdüğünde yerde siyah taşların parladığını fark ettiğini belirten 2 çocuk babası Hüseyin Özdemir, “Dikkatimi çekti. Yerden alıp eve getirdim. Araştırdığımda bunların gök taşlarına benzerliğine gördüm. Diğerlerini de toplayıp getirdim" dedi.
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Özdemir, "Gök taşı olup olmadığını tam bilmiyoruz. Bazı taşları mıktanıs tutuyor. Analizlerini yaptıramadığımızdan dolayı tam olarak emin değiliz. Kime gösterdiysem gök taşlarına benzediğini söylüyor" diye konuştu.
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METEOR TAŞI ÇIKARSA 1 MİLYON LİRAYA SATACAK

Kendisinin çok fazla maddi imkanı olmadığını, ilgilenenlerin kendisini aramasını isteyen Özdemir, daha önce benzerlerinin Bingöl’de de görüldüğünü bildiğini aktardı.
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Yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki taşları 1 milyon lira veren olursa satabileceğini dile getiren Özmedir, "Hepsini bir yerde buldum. Başka yoktu, hepsini getirdim. Yine aradık taradık başka bulamadık. Yapısal olarak normal taşlardan çok farklı. Sanki toplu olarak düşmüş ve düştüğü an parçalanmış gibi" diye konuştu.
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2 Eylül 2015 yılında Bingöl'ün Sarıçiçek köyü çevresine (Howardite-Eucrite-Diognite) meteor klanının bir parçası olan göktaşı düşmüş, köylüler toplayarak ortalama gramı 60 dolardan satmıştı.
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