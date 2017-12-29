Büyük ikramiyeyle nereden kaç ev alınır?

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Yılbaşı heyecanı için geri sayım başladı. Bu yıl piyango tarihinin en büyük ikramiyesi verilecek. Yılbaşı ikramiyesiyle kurulan en büyük hayal ev almak oluyor. Özel bir emlak istesi, büyük ikramiye ile nereden kaç ev alınabileceğini ve ne kadar kazanç elde edilebileceğini ortaya koydu. Buna göre, 61 milyon TL ile İstanbul’dan 128 adet ev alınabiliyor. 128 evin yıllık değer artışı 4 milyon 880 bin TL, aylık kira kazancı ise 300 bin 800 TL oluyor.

2 / 15 İstanbul’dan 128 adet ev alınabilir

Satılık konutta metrekare ortalama fiyatların 4 bin 750 TL olduğu İstanbul’dan 100 metrekarelik büyüklükte 128 ev alınabilecek.

3 / 15 Bebek’ten 18 ev alınabilir

İstanbul’un en pahalı semti olan Bebek’ten büyük ikramiye ile 18 adet ev alınabilecek. Satılık konutta metrekare fiyatının 35 bin 671 TL’ye kadar çıktığı Bebek’te 100 metrekarelik evlerin ortalama fiyatı 3,5 milyon TL’nin üzerinde.

4 / 15 Etiler'de 30 ev sahibi olmak mümkün

100 metrekarelik konut fiyatlarının ortalama 2 milyon TL olduğu Etiler’de 30 adet ev alınabilecek.

5 / 15 Esenyurt’tan 327 ev alınabilir

İstanbul’da en uygun fiyatlı evlerin bulunduğu Esenyurt ilçesinde 100 metrekarelik evlerin ortalama fiyatı 186 bin 400 TL iken, büyük ikramiyeden çıkan parayla 327 adet ev almak mümkün olacak.

6 / 15 Silivri’den 272 adet ev almak mümkün.



7 / 15 Arnavutköy’de 249 ev sahibi olmak mümkün



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İstanbul’un en popüler ilçeleri arasında yer alan Fatih’ten 152, Üsküdar’dan 122, Adalar’dan 111, Şişli’den 105, Beyoğlu’ndan 97, Kadıköy’den 76, Sarıyer’den 67 ve Bakırköy’den 62 ev almak mümkün gibi görünüyor.

9 / 15 İkramiyenin sahibi ne kadar gelir elde edebilir?

İstanbul’da son bir yılda satılık konut fiyatları yüzde 8 arttı. 2017 yılındaki fiyat artışı üzerinden yapılan hesaba göre de, büyük ikramiyenin tamamıyla İstanbul’da alınacak evlerin yıllık değer artışının 4 milyon 880 bin TL olduğunu ortaya koydu. Yani büyük ikramiyenin sahibi olan şanslı vatandaş ikramiyesini İstanbul’daki gayrimenkule yatırdığında, sahibi olduğu evler yılda yaklaşık 5 milyon TL prim yapacak. İstanbul’da 100 metrekarelik evlerin kira ortalamasının 2 bin 350 TL olduğu düşünüldüğünde, alınan 128 evin tamamı kiraya verilirse ayda 300 bin 800 TL kazanç elde edilebilecek.

10 / 15 Diğer büyük illerde 100 metrekarelik kaç ev alınabilir?



11 / 15 Ankara’dan 333 ev alınabilir



12 / 15 İzmir’den 218 ev alınabilir



13 / 15 Antalya’dan 314 ev almak mümkün



14 / 15 Bursa’da 307 ev sahibi olmak mümkün

