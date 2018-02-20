Çağla bademinde hasat zamanı!

1 / 6 Kilosu 50 liradan satılıyor

Türkiye'de ilk çağla bademinin meyve verdiği Datça'da üreticiler hasada başladı. Çağla bademi yerinde kilosu 40-50 liradan satılıyor. Ege ile Akdeniz'in kesiştiği noktada bulunan ve ılıman iklimi ile dikkat çeken Datça'da, Ocak ayında etkili olan soğukların ardından geciken çağla bademi hasadı başladı.

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Türkiye'nin çağla ve badem deposu durumunda bulunan Datça'da yetiştirilen taze çağla bademin kilosu 40-50 TL'den alıcı buluyor. Datça köylülerinin en önemli geçim kaynağı olan çağla ve badem üretiminde bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle beklenen rekolteye ulaşılamamasından endişe ediliyor.

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Datça'nın Palamutbükü Mahallesi'nde badem yetiştiriciliği yapan Aslan Kavas, geçtiğimiz ay yaşanan ani soğukların badem üretimine zarar verdiğini söyledi.

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15 gün gecikmeli olarak hasada başladıklarını belirten Kavas, “Sezon başlarken badem ağaçlarında yoğun çiçeklenme oldu. Bu durum bizde badem üretiminde istediğimiz rekolteye ulaşacağımız hissine kapılmamıza neden oldu.

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Ancak daha sonraki günlerde esen lodos rüzgarları badem çiçeklerini kuruttu ve çiçekler döküldü. Bu yıl badem üretiminin istediğimiz rekolteye ulaşamayacağı görülüyor. Çünkü çiçeklerin dökülmesi sonucu çağla üretimi istediğimiz düzeye ulaşamadı. Bunun yaz aylarında hasadına başlayacağımız badem üretiminde de düşüşlere neden olacağı kesin” dedi.