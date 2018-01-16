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Çamlıca Kulesi’nde anten yükselmeye başladı

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Bittiğinde Eyfel Kulesi'nden yüksek olacak

Çamlıca Kulesi’ndeki son durum havadan görüntülendi. Tamamlandığında 168 metre boyunda olacak olan 16 parçadan oluşan kırmızı beyaz renkteki anten yükselmeye başladı. Kule tamamlandığında 365 metrelik yüksekliğe ulaşacak ve Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak.
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Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek noktada toplanması için 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca Kulesi'ndeki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.
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Görüntülerde tamamlandığında 168 metre olacak olan antenin yükselmeye başladığı ortaya çıkarken, işçilerin metrelerce yükseklikte çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği görüldü. Antenin kırmızı ve beyaz renklerden oluştuğu görüldü.
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Kulede yükselmeye başlayan anten ise İstanbul'un pek çok yerinden görülebiliyor. Havadan çekilen görüntülerde 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca Kulesi'nde işçilerin metrelerce yükseklik üzerinde çalışmalarına titizlikle devam ettiği görüldü.
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Betonarme yapısı biten kule tamamlandığında 365 metrelik yüksekliğe ulaşarak Paris’in simgesi olan 300 metrelik Eyfel Kulesi’nden daha yüksek olacak. 221 metre yüksekliğindeki kuleye 168 metrelik çelik anten eklendikten sonra 201 metre kotuna çekilecek ve toplamda yapı yüksekliği 365 metreye ulaşılacak
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İstanbul´un sembolü olması beklenen yeni kule tamamlandığında vatandaşların görebileceği ikinci seyir terası yüksekliği 153 metre (Deniz seviyesinden 371 metre) yüksekliğe çıkılabilecek. Bittiğinde 365 metre yüksekliğe sahip olacak kulenin deniz seviyesinden 583 metre yüksekliği olacak.
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