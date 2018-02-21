Cezaevinde kafasına koydu, tahliye olunca tesisini kurdu

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Denizli'de ticari nedenlerden dolayı cezaevine giren Mükerrem Güleç, Çalışma ve İş Kurumu'nun hapishanelerde verdiği “girişimcilik” konferanslarında aldığı bilgilerle tahliye olur olmaz Girişimcilik Eğitim Sertifikasını alıp kendisine ait organik solucan gübresi tesisi kurarak hayata yeniden başladı.

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1972 Denizli doğumlu olan Güleç, 17 yaşında yaptığı evliliği 15 yıl sonra bitirdi. Daha sonra butik işine girerek hayatını devam ettirmeye çalışan Güleç, ticari nedenlerle ile 2009 yılında girdiği cezaevinden 2016 yılında ‘denetimlik serbestlik hükümleri’nden yararlanarak tahliye oldu.

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Hayatı tutunmaya çalışan Güleç, cezaevindeki konferanslarda tanıştığı girişimcilik kursları bilgisi ile tahliye olduktan sonra aldığı belge ile hayatını değiştirdi. Tahliye olduktan bir hafta sonra Çalışma ve İş Kurumu’na başvuran Güleç, gördüğü kurs sonrası Girişimcilik Eğitim Sertifikası aldı. Ardından Güleç, ‘Organik Solucan Gübresi Üretmek’ tesisi kurma projesi hazırlayarak 2017 yılı Mart ayında ‘Proje Destek Hibesi’ için İŞKUR’a başvurdu.

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Projesinin onaylanmasının ardından hibe kapsamında 160 bin adet solucan, solucan gübre eleği makinesi, solucan üretim kasalarını aldı ve M&U adındaki işletmesini kurdu.

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Projesinin onaylanmasının ardından hibe kapsamında 160 bin adet solucan, solucan gübre eleği makinesi, solucan üretim kasalarını aldı ve M&U adındaki işletmesini kurdu.

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Aldığı büyükbaş hayvanların gübresini de solucan maması olarak kullandı. Solucan maması ve solucan satışı yaparak kazancını artıran Güleç, 4 bin TL’lik liralık vergi borcunu da ödedi. Ardından organik gübre kullanarak sebze üretimine başlayan Güleç, ayrıca katma değeri en yüksek olan organik sıvı solucan gübresi üretimine başladı. Güleç’e şuanda Antalya, Manavgat, Serik bölgelerinden siparişleri geldiği ve Aydın’ın Söke ilçesindeki pamuk üreticilerine de satış yaptığı belirtildi.

7 / 8 İŞKUR YETKİLİLERİ GÜLEÇ’İ YALNIZ BIRAKMADI

Denizli İŞKUR yetkilileri, işletmesini kuran Mükerrem Güleç’i, firmasında ziyaret etti.