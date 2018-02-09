Chicago Oto Show kapılarını açtı

1 / 52
ABD'de bu yıl 110'uncusu düzenlenen Chicago Otomobil Fuarı kapılarını basın mensuplarına açtı.
2 / 52
Kuzey Amerika'nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place'teki etkinlikte yaklaşık bin yeni araç görücüye çıkıyor.
3 / 52
Yaklaşık 100 bin metrekarelik sergi alanında düzenlenen fuar, iki gün sürecek basın tanıtımının ardından 10 Şubat'ta halkın ziyaretine açılacak.
4 / 52
Yeşil enerji ile çalışan otomobillerin yanı sıra konsept araçların dikkati çektiği fuara, dünyanın önde gelen markaları katılıyor.
5 / 52
19 Şubat'a kadar açık kalacak fuarı, 1 milyondan fazla ziyaretçinin gezmesi bekleniyor.
6 / 52
İşte Chicago Otomobil Fuarı'ndaki en dikkat çekici araçlar...
11 / 52
Klairmont Kollections'un Hollywood temalı araçları da sergilendi
12 / 52
Klairmont Kollections'un Hollywood temalı araçları da sergilendi
13 / 52
Audi R8 Coupe V10 Plus
14 / 52
Audi R8 Coupe V10 Plus
15 / 52
Porsche 911 GT2 RS
16 / 52
Cadillac Escala Concept
17 / 52
Mercedes AMG GT C
18 / 52
Volkswagen Arteon
19 / 52
Porsche 911 Carrera T
20 / 52
Porsche 911 Carrera T
22 / 52
Karda kullanılmak üzere dizayn edilen GMC Sierra 2500 HD All Terrain X modeli de sergilendi.
26 / 52
Audi R8 Coupe V10 Plus
27 / 52
Jeep modelleri test sürüşü ile tanıtıldı.
28 / 52
Kampçılar için dizayn edilen Nissan NV200 SV
29 / 52
Nissan'ın Star Wars temalı koleksiyonu
30 / 52
Nissan'ın Star Wars temalı koleksiyonu
31 / 52
Mercedes AMG GT C
32 / 52
Toyota Tacoma TRD Pro
35 / 52
Volvo XC40 R-Design
36 / 52
Maserati GranTurismo
37 / 52
Maserati GranTurismo
40 / 52
Infiniti Q Inspiration Concept
41 / 52
Infiniti Q Inspiration Concept
42 / 52
Infiniti Q Inspiration Concept
43 / 52
Infiniti Q Inspiration Concept
44 / 52
Infiniti Q Inspiration Concept
46 / 52
Toyota tarafından çeşitli şovlar için dizayn edilmiş modeller de sergilendi.
50 / 52
Lamborghini modelleri
52 / 52
NASCAR için üretilen Camry Racing V8