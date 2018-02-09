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Chicago Oto Show kapılarını açtı

Bu yıl 110. kez düzenlenen Chicago Oto Show kapılarını basın mensupları için açtı. Kuzey Amerika'nın en büyük fuar merkezi McCormick Place'de düzenlenen etkinlikte bine lakın araç sergilenecek. İşte Chicago Oto Show'da görücüye çıkan otomobiller...

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ABD'de bu yıl 110'uncusu düzenlenen Chicago Otomobil Fuarı kapılarını basın mensuplarına açtı.
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Kuzey Amerika'nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place'teki etkinlikte yaklaşık bin yeni araç görücüye çıkıyor.
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Yaklaşık 100 bin metrekarelik sergi alanında düzenlenen fuar, iki gün sürecek basın tanıtımının ardından 10 Şubat'ta halkın ziyaretine açılacak.
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Yeşil enerji ile çalışan otomobillerin yanı sıra konsept araçların dikkati çektiği fuara, dünyanın önde gelen markaları katılıyor.
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19 Şubat'a kadar açık kalacak fuarı, 1 milyondan fazla ziyaretçinin gezmesi bekleniyor.
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İşte Chicago Otomobil Fuarı'ndaki en dikkat çekici araçlar...
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Lexus LF-1

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Lexus LF-1

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Lexus LF-1

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Klairmont Kollections'un Hollywood temalı araçları da sergilendi

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Klairmont Kollections'un Hollywood temalı araçları da sergilendi

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Audi R8 Coupe V10 Plus

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Audi R8 Coupe V10 Plus

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Porsche 911 GT2 RS

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Cadillac Escala Concept

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Mercedes AMG GT C

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Volkswagen Arteon

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Porsche 911 Carrera T

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Porsche 911 Carrera T

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Lexus LC500

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Karda kullanılmak üzere dizayn edilen GMC Sierra 2500 HD All Terrain X modeli de sergilendi.

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Acura NSX

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RAM modelleri

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RAM

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Audi R8 Coupe V10 Plus

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Jeep modelleri test sürüşü ile tanıtıldı.

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Kampçılar için dizayn edilen Nissan NV200 SV

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Nissan'ın Star Wars temalı koleksiyonu

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Nissan'ın Star Wars temalı koleksiyonu

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Mercedes AMG GT C

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Toyota Tacoma TRD Pro

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Ford GT

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Ford GT

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Volvo XC40 R-Design

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Maserati GranTurismo

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Maserati GranTurismo

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Alfa Romeo 4C

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Lamborghini

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Infiniti Q Inspiration Concept

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Infiniti Q Inspiration Concept

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Infiniti Q Inspiration Concept

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Infiniti Q Inspiration Concept

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Infiniti Q Inspiration Concept

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Infiniti Q60 S

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Toyota tarafından çeşitli şovlar için dizayn edilmiş modeller de sergilendi.

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Toyota

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Kia Stinger GT

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Kia Stinger GT

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Lamborghini modelleri

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Lamborghini

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