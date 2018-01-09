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CES 2018 başladı, Byton ilk kez görüntülendi!

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Direksiyonda ve ön konsolun neredeyse tamamını kaplayan dokunmatik ekranla gelen Byton, 5 farklı özellikle rakiplerinden ayrılıyor.
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Direksiyondaki fiziksel tuşlarla desteklenen dokunmatik ekrana, ön göğüsteki toplamdaki 40 inçlik ekran eşlik ediyor.
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Bu ekranın açısı görüşün geliştirilmesi adına 12 derece olarak şekilde belirlenmiş.
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Zaten görsellerde de hafif eğim dikkat çekiyor.
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Amazon Alexa ile beraber sesli asistan desteği sunan otomobil, 5 farklı jest ile hem sesli hem de hareketli komutları destekliyor.
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Yüz tanıma sisteminin de eklendiği araç, kullanıcılara farklı bir deneyim sunacak. 4 çeker modunda 325, sadece önden ya da arkadan 2 tekerden çekiş aktif olduğunda 250 mil menzil sunan konsept, hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor.
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Yüzde 80 şarja sadece 35 dakikada ulaşabilen SUV konseptinin gücü ise 272 BG olacak. Daha ileri sürümlerde bu gücün 476 BG seviyesine çıkarılabileceği ya da bu güçlere ulaşabilen farklı varyantların gelebileceği de konuşuluyor.
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Byton, teknoloji ayağında biyometrik kimlik algılama, ses tanıma ve komut algılama, 5G internet bağlantısı ve konsolun tamamını saran “bölünebilir” ekran gibi özelliklere sahip.
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Dış bölümde kullandıkları minimal yapıyı koruyacaklarını belirten yetkililer, kokpitin merkezideki devasa ekranın seri üretim versiyonda da sürdürüleceğinin altını çiziyor.
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