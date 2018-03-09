Daha öğrenci ama tam otomasyonlu tesis kurdu

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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Aşağıcumafakılı köyünde mantar üretim tesisi kuran üniversite öğrencisi Merve Akgül (24), bu ürüne karşı bir ilgisi olduğunu, bu nedenle araştırma yapmaya başladığını ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) hibe desteği ile karşılaştığını belirtti.

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Akgül “Ben çiftçi çocuğuyum. Babam köyümüzde çiftçilikle uğraşır. Mantar üretimine karşı büyük bir ilgim vardı. Güzel ve modern bir tesis kurmak için önce bir proje hazırlatıp TKDK’ya sunduk. Projemiz kabul edildi. Uzun suren bir kurulum aşamasının ardından ilk ürünümüzü aldık ve tesisimizin açılışını yaptık" dedi. Şu anda 16 kadın işçileri olduğunu kaydeden Merve akgül, "İlerleyen zaman içerisinde alacağımız erkek işçilerle bu sayı 30’a çıkacak." diye konuştu.

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Günde 600 kilo civarında mantar üretimi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Akgül, "Pazarlama ve istihdam konusunda sıkıntımız yok. İşçilerimizi genellikle tesisimizin kurulmuş olduğu köyden temin ediyoruz” dedi. Akgül, tesisin hizmete girmesinin ardından iş için başvuruların arttığını ve çalışan işçilere kendi mutfaklarında pişirdikleri değişik mantar menülü yemekler verdiklerini söyledi.

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Tesisin özellikleri konusunda açıklamalarda bulunan TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker de, Yozgat’ta ilk kez bilgisayarlı tam otomasyon sistemiyle donatılmış bir tesisin açıldığını, yaklaşık 200 ton kapasiteli bu tesisin hizmete girmesinden büyük memnunluk duyduklarına işaret etti.

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Türker, "Kurulan bu tesiste hangi odadaki hangi bölümün ne kadar ısıya, karbondioksite, neme ihtiyacı var belirleniyor ve buna göre ısı ve nem veriliyor. Birer hafta arayla hazırlanan kompostlarımızda 60'ar gün mantar üretimi yapılabilecek. Bu da demek oluyor ki, burada sürekli üretim yapılacak. Tesisin diğer bir özelliği ise çoğu tesislerde kullanılamayan küçük parçaların, burada ki kurutma ve paketleme tesislerinde kurutularak otel, motel, lokantalarda satılabilecek olması. Kısacası oldukça modern bir tesis ve burada mantarın en küçük bir parçası bile ekonomiye kazandırılacak” şeklinde konuştu.