Davos'a bu görüntüler damga vurdu!

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Salı günü başlayan ve iş dünyası ile siyasetin liderlerini buluşturan Davos Zirvesi dün sona erdi. Ardından ise akıllarda bu görüntüler kaldı.

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Keskin nişancılar bir otelin çatısında nöbet tutuyor.

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İşçiler Vaillant Arena'nın çatısındaki karları temizliyor.

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İsviçre Ordusu helikopterinin devriyesi.

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Helikopterler, ABD Başkanı Donald Trump'un Zürih havalimanına gelişinden önce araziye yaklaşıyorlar.

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ABD Başkanı Donald Trump'u taşıyan bir helikopter iniş yapıyor.

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ABD Başkanı Donald Trump foruma giriş yapıyor.

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ABD Başkanı Donald Trump ve Küresel Ekonomik Forum'un Kurucu ve İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab - Trump'in Dünya Ekonomik Forumundaki konuşmasından önce.

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ABD Başkanı Trump Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşuyor.

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Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks.

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ABD Başkanı Trump, iş adamları ve CEO'larla akşam yemeğinde buluştu.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun çorapları.

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PayPal'ın başkanı ve CEO'su Dan Schulman'ın ayakkabıları.

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İngiltere Başbakanı Theresa May konuşma yapıyor.

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ABD Başkanı Trump'ın kıdemli danışmanı Jared Kushner.

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ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile konuşuyor.

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Gelişmekte Olan Piyasalar İçin Yeni Bir Büyüme Paradigması" panelinde konuştu.

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ABD Başkanı Donald Trump bir dizi toplantı sonrasında katılımcılara seslendi.

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VEON Yönetim Kurulu Başkanı Ursula Burns.

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Bill Gates

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ABD Başkanı Donald Trump'ın foruma gelişi.

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin konuşurken tepki gösteriyor.

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İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Müdürü Christine Lagarde ve ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kız Öğrenci Eğitim Aktivisti ve Malala Fonu Eş Kurucusu olan Malala Yousafzai

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Ürdün Kraliçesi Rania.

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ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ile el sıkıştı.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve Bill Gates ile görüştü.

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Alphabet'ın eski yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt telefonda konuşuyor.

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Evrensel Temel Gelir (UBI), bir oturum sırasında masaya yazıldı.

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IMF Başkanı Christine Lagarde, Norveç Başbakanı Erna Solberg, IBM Başkan ve CEO'su Ginni Rometty, sosyal aktivist Chetna Sinha, CERN Müdürü Fabiola Gianotti, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) genel Sekreteri Sharan Burrow ve Engie CEO'su Isabelle Kocher "Kırılmış Dünyada Paylaşılan Bir Gelecek Yaratmak" adlı oturumda.

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Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü.

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Ali Baba Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Jack Ma.

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Nestle Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke,.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel gülüyor.

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IMF Başkanı Christine Lagarde Crystal Awards töreninde Elton John ile görüştü.

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IBM Genel Müdürü ve CEO'su Ginni Rometty, "Kırık Dünyada Paylaşılan Bir Future Yaratmak" adlı oturumda.

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Açılış Genel Kurulunda jest yapıyor.

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Nasdaq'ın Başkanı ve Genel Müdürü Adena Friedman.

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Uber Technologies'in Genel Müdürü Dara Khosrowshahi,

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Cate Blanchett, Shah Rukh Khan, Schwab Sosyal Girişimcilik Vakfı Başkanı ve Kurucu Kurucu Yardımcısı Hilde Schwab ile WEF Kurucu ve İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab ile Crystal Awards töreninde medyaya sesleniyor.

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Kongre Merkezi ve Davos kasabası.