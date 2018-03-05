Değer kaybındaki sınırlama kaldırıldı!

1 / 8
Danıştay değer kaybındaki yüzde 15 sınırlamasını kaldırdı.
2 / 8
Artık sürücüler değer kaybının hepsini talep edebilecek.
3 / 8
Yani kaza yapan vatandaş yüzde yüz kusursuzsa hem aracının maddi hasarını karşılayacak. Hemde kaza sonucu oluşan araçtaki değer kaybının hepsini alabilecek.
4 / 8
DEĞER KAYBI EKSPER’DEN TALEP EDİLİYOR
Kaza yapan kişiler eksper geldiği sırada mutlaka değer kaybının hesaplatılması gerektiğini söyleyen İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı yaptığı açıklamada; "Burada önemli olan bir kaza anında gelen sigorta eksperi ne araç değer kaybını hesaplayıp rapora yazmasını talep etmektir. Bu hesaplama yapıldığı takdirde kişi değer kaybının hepsini alabilir” dedi.
5 / 8
Değer kaybı hesaplanmamış araçlarda ne yapılacağını sorusunu ise Başkan Turusan Bağcı, şöyle cevapladı:
6 / 8
"Eğer bu yapılmıyor ise sigortalı tarafından bir eksper tutularak değer kaybı hesaplaması yaptırılmalıdır..."
7 / 8
"...Bunun dışında sigorta şirketi başvurunca kendileri bir hesaplama yapıp bildirebilirler..."
8 / 8
"...Kabul edilmiyorsa tahkime başvurduğunuzda çok kolaylıkla ve hızla bu hesaplama yapılıp uzun yıllar dava ile uğraşmadan konuyu çözme imkânına sahip oluyorsunuz." (Kaynak: Sözcü)