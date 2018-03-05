Değer kaybındaki sınırlama kaldırıldı!

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Danıştay değer kaybındaki yüzde 15 sınırlamasını kaldırdı.

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Artık sürücüler değer kaybının hepsini talep edebilecek.

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Yani kaza yapan vatandaş yüzde yüz kusursuzsa hem aracının maddi hasarını karşılayacak. Hemde kaza sonucu oluşan araçtaki değer kaybının hepsini alabilecek.

4 / 8 DEĞER KAYBI EKSPER’DEN TALEP EDİLİYOR

Kaza yapan kişiler eksper geldiği sırada mutlaka değer kaybının hesaplatılması gerektiğini söyleyen İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı yaptığı açıklamada; "Burada önemli olan bir kaza anında gelen sigorta eksperi ne araç değer kaybını hesaplayıp rapora yazmasını talep etmektir. Bu hesaplama yapıldığı takdirde kişi değer kaybının hepsini alabilir” dedi.

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Değer kaybı hesaplanmamış araçlarda ne yapılacağını sorusunu ise Başkan Turusan Bağcı, şöyle cevapladı:

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"Eğer bu yapılmıyor ise sigortalı tarafından bir eksper tutularak değer kaybı hesaplaması yaptırılmalıdır..."

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"...Bunun dışında sigorta şirketi başvurunca kendileri bir hesaplama yapıp bildirebilirler..."