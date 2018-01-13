Değerleri öyle bir arttı ki Bitcoin ile yarışıyorlar!

1 / 10
10- Harun Tekin, Bursaspor
Değer artışı: Yüzde 60
2 / 10
9- Talisca, Beşiktaş
Değer artışı: Yüzde 73
3 / 10
8- Tolgay Arslan, Beşiktaş
Değer artışı: Yüzde 100
4 / 10
7- Deniz Türüç, Kayserispor
Değer artışı: Yüzde 133
5 / 10
6- Emre Akbaba, Aytemiz Alanyaspor
Değer artışı: Yüzde 150
6 / 10
5- Serdar Gürler, Osmanlıspor
Değer artışı: Yüzde 150
7 / 10
4- Amir Hadziahmetoviz, Atiker Konyaspor
Değer artışı: Yüzde 150
8 / 10
3- Yusuf Yazıcı, Trabzonspor
Değer artışı: Yüzde 212
9 / 10
2- Samuel Edouk, Kasımpaşa
Değer artışı: Yüzde 316
10 / 10
1- Abdülkadir Ömür, Trabzonspor
Değer artışı: Yüzde 366