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Değerleri öyle bir arttı ki Bitcoin ile yarışıyorlar!

Süper Lig'de öyle başarılı futbolcular var ki değer artışları Bitcoin'deki yükselişle yarışıyor desek yanlış olmaz. İşte skorer.com sitesinin derlediği, son bir yılda değerini en çok artıran 10 futbolcu.

1 / 10

10- Harun Tekin, Bursaspor

Değer artışı: Yüzde 60
2 / 10

9- Talisca, Beşiktaş

Değer artışı: Yüzde 73
3 / 10

8- Tolgay Arslan, Beşiktaş

Değer artışı: Yüzde 100
4 / 10

7- Deniz Türüç, Kayserispor

Değer artışı: Yüzde 133
5 / 10

6- Emre Akbaba, Aytemiz Alanyaspor

Değer artışı: Yüzde 150
6 / 10

5- Serdar Gürler, Osmanlıspor

Değer artışı: Yüzde 150
7 / 10

4- Amir Hadziahmetoviz, Atiker Konyaspor

Değer artışı: Yüzde 150
8 / 10

3- Yusuf Yazıcı, Trabzonspor

Değer artışı: Yüzde 212
9 / 10

2- Samuel Edouk, Kasımpaşa

Değer artışı: Yüzde 316
10 / 10

1- Abdülkadir Ömür, Trabzonspor

Değer artışı: Yüzde 366
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