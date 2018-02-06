Denizi yok ama bu işte çok iddialılar!

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Denize kıyısı olmamasına rağmen Munzur, Pülümür ve Peri çayları ile bu akarsuların beslediği Keban Barajı gibi önemli su kaynaklarına sahip kentte son yıllarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca sunulan teşvikler sayesinde kafes balıkçılığı önemli bir geçim kaynağı haline geldi.

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Her geçen gün üretimin ve kafes balıkçılığına ilginin arttığı kentte, balıkçılık alanında 18'i bakanlık teşviklerinden yararlanan 24 tesis bulunuyor. Yılda 2 bin ton anaç balık üretilen ve bir çok kişinin çalışarak ailesinin geçimini sağladığı bu tesisler sayesinde hem istihdam hem de yöre ekonomisine ciddi katkı sağlanıyor. Tesislerde çalışan ve şu sıralar yavru üretimi için sezonun ilk sağımına başlayan balıkçılar, hem üretim kapasitelerini hem de istihdamı artırmayı hedefliyor.

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Tunceli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya, Tunceli'nin hayvancılık, bitkisel üretim dışında su ürünleri konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Kentte su ürünleri alanındaki 24 tesisten 18'inin Bakanlığın teşviklerinden faydalandığını, diğerlerinin şu an üretim yapmadığını anlatan Kaya, "Geçen yıl 18 tesise 1 milyon 500 bin lira hibe desteği sağlandı ve bu destekle yaklaşık 2 bin ton anaç balık üretimi gerçekleştirildi." dedi.

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Kaya, Tunceli'de kafes balıkçılığı yapan üreticilerin düzenli olarak kontrol edilip desteklendiğini belirterek, şu bilgileri veri: "Tunceli'deki balık üretimi yapan bütün tesisler arkadaşlarımızca 2-3 ayda bir, üretimin her aşamasında denetleniyor. Halk arasında doğal balık daha iyidir, daha organiktir diye bir algı var, aslında bu tam tersidir. Bu tesislerde üretilen balıklar doğal ortamda yetişenlerden daha organiktir. Kafeslerdeki balıklar yeminden büyümesine kadar her aşamasında kontrol edildiği için ilimizdeki bütün üreticilerin balıkları daha organiktir."

5 / 7 "TUNCELİ KAFES BALIKÇILIĞINDA 13. SIRADA"

Kentin yakın zamana kadar balık üretiminde Türkiye'deki 6. il olduğunu anlatan Kaya, bölgedeki terör olaylarının bu üretimi olumsuz etkilediğini söyledi. Kaya, balıkçılıkta iddialı olduklarını ifade ederek, "Kafes balıkçılığında Tunceli olarak ilk 13 il arasındayız ve iddialıyız. İlimizde su ürünleri şube müdürlüğü kurulmasını istiyorduk, son aşamada iptal edildi ama yaptığımız görüşmelerde ilimizin balıkçılık potansiyelinin yüksek olduğunu Bakanlığımıza ilettik. En kısa sürede ilimizde de su ürünleri şube müdürlüğü kurulacağının müjdesini bize verdiler. Biz tek kelimeyle balıkçılıkta da iddialıyız." dedi. Tunceli'de balık üretimi yapılan suların çok temiz ve sağlıklı olduğunu vurgulayan Kaya, kentte yılın en az 8 ayı balık üretimi yapılabildiğini bildirdi.

6 / 7 "YATIRIMCILARA HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

Kaya, kentin balık üretiminde son derece elverişli su kaynaklarına sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "İlimizde halen boş sahalarımız mevcut ve üreticilerimizi, yatırımcılarımızı ilimize bekliyoruz, kendilerine her türlü desteği vermeye de hazırız. İlimizin suyunun hem soğuk hem temiz olması avantaj. Üreticilerimiz bu sularda 2 bin ton anaç balığın yanı sıra yavru ve yumurta üretip diğer illerin ihtiyacını karşılayıp yumurta ve yavrudan da kazanıyor."