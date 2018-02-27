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Dolar işte bu yüzden düşüyor!

Dolar endeksi yılbaşından bu yana yüzde 3'e yakın geriledi. Analistlere göre doların zayıf bir 2018 geçirmesinin arkasında birçok neden var. Doları dibe çeken nedenler şöyle sıralanabilir:

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Dolar endeksi yılbaşından bu yana yüzde 3'e yakın geriledi. Analistlere göre doların zayıf bir 2018 geçirmesinin arkasında birçok neden var. Doları dibe çeken nedenler şöyle sıralanabilir:
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1 - Aslında dolardaki düşüş çok da yeni bir durum değil. 2017'nin ilk dönemlerinde başlayan bir gerileme trendinin devamı. Uzmanlara göre dolar aşırı değerli ve normal bir düzeltme sürecinden geçiyor.
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2 - Dolardaki düşüş yerine bazı uzmanlar 'diğer paraların dolara karşı güçlenmesi' ifadesini kulanmayı tercih ediyor. Çünkü bu ülkelerin ekonomisi güçleniyor ve merkez bankaları faiz artışına doğur yaklaşıyor. Özelikle euro, yen ve sterlinde bu eğilimde var.
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3 - Küresel büyümenin istikrar kazanmış görünmesi risk iştahını artırıyor.
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4 - ABD dışındaki piyasalarda da sermaye talebi güçlü.
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5 - ABD Başkanı Donlad Trump'ın korumacı söylemleri dolarda satış getiriyor. Piyasalar Trump'ı güvenilir bir lider olarak görmüyor.
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6- ABD'de vergi reformu bütçe açığının büyümesi ve daha zayıf dolar anlamına geliyor. Reagan'ın 1985 ve Bush'un 2001 yılındaki vergi kesintileri bunun kanıtı.
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7- Trump yönetimi zayıf dolardan yana olduğu söylemlerini artırdı. Davos'ta Hazine Bakanı Steven Mnuchin, zayıf doların kendileri için ticari fırsatları artıracağını söylemişti.
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8- Çin, parası yuanın değerini düşürmek yerine, Çin'de döviz manipulasyonu yaptığı suçlamalarından rahatsız olarak değerinin arttığını görmekten daha mutlu görünüyor. Ayrıca Çin, daha önceki büyük miktarlarda Amerikan Hazine Kağıdı almıyor.

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9- Merkez Bankaları, rezervlerinin çeşitlendirmek amacıyla dolardan başka paralara da yöneliyor.
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10- ABD Merkez Bankası birçok yatırımcının beklediğinden daha güvercin davranıyor.
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Kaynak: Dünya Gazetesi / Evrim KÜÇÜK
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