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Döviz ve TL işlemlerine sıkı denetim geliyor

Bankalardan ve döviz bürolarından yapılan TL ve döviz işlemlerine Maliye Bakanlığınca çok sıkı denetim getiriliyor. Hazırlanan taslağa göre, 1 Nisan 2018 itibariyle 1 kuruş dahi olsa para gönderenin ya da parayı alanın vergi kimlik numarası istenecek.

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bankaların havale işlemleriyle döviz bürolarından yapılan döviz alım satımlarını kapsayan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğinde değişikliğe gidiyor.
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GİB, görüşe açtığı tebliğ taslağına henüz son şeklin verilmediğini ve üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirtirken gün sonuna kadar (19 Mart Pazartesi) ilgili taraflardan gelecek görüş ve katkıların da dikkate alınacağını duyurdu. Taslak tebliğde, yeni uygulamanın başlangıç tarihi olarak 1 Nisan 2018'in yazılması dikkat çekti.
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BUGÜNKÜ SINIR 46 BİN 463 LİRA

Sözcü'de yer alan haberde halen yürürlükte olan düzenlemeye göre, Türkiye içerisinde bir kişinin başka bir kişiye banka üzerinden gönderdiği havale tutarı eğer 46 bin 463 lira veya karşılığı döviz miktarını geçiyorsa, hem gönderenin hem de alıcının vergi kimlik numarasını bankaya bildirmesi gerekiyor. Eğer vergi kimlik numarası verilmezse havale işlemi gerçekleştirilmiyor.
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46 bin 463 lira ve üzerindeki para yurt dışındaki bir kişiye gönderiliyorsa göndericinin, yurt dışından Türkiye'ye havale ediliyorsa Türkiye'deki alıcının vergi kimlik numarasını yine bankaya bildirmesi gerekiyor. Tebliğ ilk çıktığı 2001 yılında bu limit
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1 KURUŞ BİLE GÖNDERİLEMEYECEK

Hazırlanan yeni taslağa göre, 1 Nisandan itibaren bankadan yapılan havale işlemlerinde vergikimlik numarası kaydı yapılması için gereken 46 bin 463 liralık sınır şartı tamamen kaldırılacak. Bankalar artık hiçbir limit gözetmeksizin yurt içine yapılan tüm TL ve döviz havalelerini yapmadan önce hem gönderenin hem de alıcının vergi kimlik numarası isteyecek.
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Aynı şekilde yine limit aranmaksızın yurt içinden yurt dışına yapılan havalede göndericinin, yurt dışından Türkiye'ye yapılan havalede de alıcının vergi kimlik numarasını alıp kaydedecek. Vergi kimlik numarasını vermeyenler çocuklarına dahi 1 kuruşluk havale işlemi yapamayacaklar. Vergi kimlik numarası olmayanlar ise vergi dairelerinden numaralarını alabilecek.
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DÖVİZDE SINIR 2 BİN LİRA

Tebliğ taslağıyla, döviz bürolarından yapılan döviz alım ve satımlarında gereken vergi kimlik numarası üst limiti 3 bin dolardan 2 bin liraya düşürüldü. Buna göre döviz bürolarından 2 bin liraveya karşılığı dövizi alan ya da bozduranlar artık vergi kimlik numarasını bildirmek zorunda olacak.
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Dolar cinsinden dikkate alındığında 3 bin dolarlık sınır yaklaşık 500 dolar civarına düşecek. Döviz bürosu yetkilileri, vergi kimlik numarası zorunluluğundan kurtulmak için işlemlerin 500 dolar ve altına bölünerek yapılacağı uyarısında bulundular.
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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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