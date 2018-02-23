Düğün turizminde Bollywood açılımı!

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca 15 yıl aradan sonra düzenlenen, turizmin yeni yol haritasında belirleyici olacak "3. Turizm Şurası"nın sonuç raporunda, düğün ve lüks turizmi ile ilgili atılması gereken adımlara ilişkin öneriler sıralandı.

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Edinilen bilgilere göre, 1-3 Kasım tarihlerinde yapılan ve turizm sektörü temsilcilerinden akademisyen ile bürokratlara kadar geniş bir katılımla gerçekleştirilen "3. Turizm Şurası"nın sonuç raporu tamamlandı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un, "Turizmde 3. hamle dönemi" olarak tanımladığı ve belirlenen önerilerin de yeni stratejik hedefler olarak ön plana çıkacağını vurguladığı şuranın sonuç raporunda, konu alanlarına göre 13 ayrı komisyondan çıkan kapsamlı önerilere yer verildi.

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Yakın dönemde kitap olarak basılması planlanan raporda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl "Komşunu Al Gel" kampanyası ve gurbetçi vatandaşları düğün, nişan, sünnet gibi özel törenlerini Türkiye'de yapmaya davet etmesiyle gündeme gelen "düğün turizmi" başlığı da yer aldı.

5 / 13 HİNT DÜĞÜNLERİ İÇİN 'BOLLYWOOD' ÖNERİSİ

Bakanlık bürokratları, turizm sektörü temsilcileri ve akademisyenlerin ortak görüşleriyle hazırlanan raporun "düğün turizmi" bölümünde, önde gelen düğün organizatörlerinin Türkiye'de ağırlanması ve bu yolla yerinde tanıtımın yapılması gerektiği ifade edildi.

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Düğün turizmine yönelik kapsamlı bir tanıtım programının oluşturulması önerisi getirilen raporda, başta Hindistan olmak üzere Pakistan, İran, Lübnan, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin düğün turizminde hedef pazarlar olarak değerlendirilmesi önerisinde bulunuldu.

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Bakanlık koordinasyonunda Türkiye ve Hindistan'dan firmalar ile Hindistan'da bu konuda reklam ve ilan çalışması yapılması, bölgelerin sadece düğünde turizm odaklı tanıtım filmlerinin ve materyallerinin hazırlanması, Bollywood ve Hindistan'ın popüler sporlarından kriket yıldızları ile tanıtım etkinliklerini düzenlenmesi de rapordaki öneriler arasında yer aldı.

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Hindistan'da yayımlanmak üzere bazı Hint filmlerinin Türkiye'de çekilmesine destek olunması, Türkiye'nin hizmet, kalite ve fiyat dengesine, düğün turizmine uygun ultra lüks tesislerine, Hindistan ve diğer düğün turizmi ülkeleri ile ortak kültürüne, yeme alışkanlıklarına, diğer rekabet avantajı olan hususlara vurgu yapılması istendi.

9 / 13 MAKUL FİYAT ÖNERİSİ

Düğün turizminin geliştirilmesi için tarifeli ve charter tipi uçak seferlerinde yaşanan sorunların çözülmesi, Hindistan'dan catering firmalarıyla anlaşma yapılması ile saray ve benzeri alanlara yönelik düğün talepleri kapsamında düğün mekanları tarafından makul fiyat istenilmesinin sağlanması gerektiği kaydedildi.

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Düğün katılımcılarının vizeleri açısından bazı kolaylıkların tanınması ile düğün harcamalarının KDV'den muaf tutulması, Ekonomi Bakanlığınca düğün turizmi teşvik belgesinin düzenlenmesi gibi dikkat çekici düşünceler de raporda yer buldu.

11 / 13 "LÜKS TÜRKİYE" İMAJI

Raporun "lüks turizm" ile ilgili bölümünde de bu destinasyonlarda yerli ürün ve markaların desteklenmesi, yerel yönetimlerle birlikte çalışılması, bölge halkı ve esnafın bilgilendirilmesi, eğitilmesi üzerine çalışmalar yapılması gerektiği önerisi ön plana çıktı.

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Ayrıca hedeflenen destinasyonlara THY tarafından doğrudan uçuşların konulması, lüks turizme hizmet edebilecek rehber ve elemanlara ilave eğitim verilmesi, "lüks araç" ile ulaşıma düzenleme getirilmesi ile Türkiye'nin sanatçı ve oyuncularının katılımıyla "Lüks Türkiye" imajının yaratılması önerisinde bulunuldu.