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Dünyada en çok onlar satılıyor!

Ekonomik canlanmaya paralel olarak artan taleple birlikte dünya ticareti ivme kazanıyor. Dünyada en çok ise işte bu ürünlerin ticareti yapılıyor...

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Ekonomik canlanmaya paralel olarak artan taleple birlikte dünya ticareti güç kazanmaya devam ederken, Teletrac Navman dünyada en çok ihracatı ve ithalatı yapılan 18 ürünün neler olduğuna dair bir çalışma yayınladı.
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Dünya'da yer alan habere göre, büyük konteynerler ile deniz aşırı yol katederek dünyayı dolaşan bu ürünlerin parasal büyüklüğü ve dünya ticaretindeki payına dair tespitlerin yer aldığı araştırma, ihracatçı ve ithalatçı ülkelere ait çarpıcı bilgiler de ortaya koyuyor. İşte o ürünler...
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15 - Kamyon

Toplam Değer:216 milyar dolar Küresel ihracata payı: 0.8
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14 - Uçak

Toplam Değer: 234 milyar dolar Küresel ihracata payı: 0.9
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13 - İnsan ve Hayvan Kanı

Toplam Değer: 252 milyar dolar Küresel ihracata payı: 0.9
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12 - LPG

Toplam Değer: 254 milyar dolar Küresel ihracata payı: 0.9
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11 - Elmas

Toplam Değer: 255 milyar dolar Küresel ihracata payı: 0.9
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10 - Yayın Ekipmanı

Toplam Değer: 395 milyar dolar Küresel ihracata payı: 1.4
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9 - Telefon

Toplam Değer: 510 milyar dolar Küresel ihracata payı: 1.8
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8 - Ham Petrol

Toplam Değer: 549 milyar dolar Küresel ihracata payı: 2.0
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7 - Altın

Toplam Değer: 576 milyar dolar Küresel ihracata payı: 2.1
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6 - İlaç

Toplam Değer: 613 milyar dolar Küresel ihracata payı: 2.2
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5 - Bilgisayar

Toplam Değer: 614 milyar dolar Küresel ihracata payı: 2.2
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4 - Oto Parça

Toplam Değer: 685 milyar dolar Küresel ihracata payı: 2.5
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3 - Elektronik Devre

Toplam Değer: 804 milyar dolar Küresel ihracata payı: 2.9
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2 - Rafine Petrol

Toplam Değer: 825 milyar dolar Küresel ihracata payı: 3.0
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1 - Otomobil

Toplam Değer: 1.350 milyar dolar Küresel ihracata payı: 4.9
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