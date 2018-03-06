Dünyada en çok onlar satılıyor!

Ekonomik canlanmaya paralel olarak artan taleple birlikte dünya ticareti güç kazanmaya devam ederken, Teletrac Navman dünyada en çok ihracatı ve ithalatı yapılan 18 ürünün neler olduğuna dair bir çalışma yayınladı.

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Dünya'da yer alan habere göre, büyük konteynerler ile deniz aşırı yol katederek dünyayı dolaşan bu ürünlerin parasal büyüklüğü ve dünya ticaretindeki payına dair tespitlerin yer aldığı araştırma, ihracatçı ve ithalatçı ülkelere ait çarpıcı bilgiler de ortaya koyuyor. İşte o ürünler...