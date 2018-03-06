Dünyada en çok onlar satılıyor!

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Ekonomik canlanmaya paralel olarak artan taleple birlikte dünya ticareti güç kazanmaya devam ederken, Teletrac Navman dünyada en çok ihracatı ve ithalatı yapılan 18 ürünün neler olduğuna dair bir çalışma yayınladı.
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Dünya'da yer alan habere göre, büyük konteynerler ile deniz aşırı yol katederek dünyayı dolaşan bu ürünlerin parasal büyüklüğü ve dünya ticaretindeki payına dair tespitlerin yer aldığı araştırma, ihracatçı ve ithalatçı ülkelere ait çarpıcı bilgiler de ortaya koyuyor. İşte o ürünler...
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15 - Kamyon
Toplam Değer:216 milyar dolar Küresel ihracata payı: 0.8
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14 - Uçak
Toplam Değer: 234 milyar dolar Küresel ihracata payı: 0.9
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13 - İnsan ve Hayvan Kanı
Toplam Değer: 252 milyar dolar Küresel ihracata payı: 0.9
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12 - LPG
Toplam Değer: 254 milyar dolar Küresel ihracata payı: 0.9
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11 - Elmas
Toplam Değer: 255 milyar dolar Küresel ihracata payı: 0.9
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10 - Yayın Ekipmanı
Toplam Değer: 395 milyar dolar Küresel ihracata payı: 1.4
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9 - Telefon
Toplam Değer: 510 milyar dolar Küresel ihracata payı: 1.8
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8 - Ham Petrol
Toplam Değer: 549 milyar dolar Küresel ihracata payı: 2.0
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7 - Altın
Toplam Değer: 576 milyar dolar Küresel ihracata payı: 2.1
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6 - İlaç
Toplam Değer: 613 milyar dolar Küresel ihracata payı: 2.2
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5 - Bilgisayar
Toplam Değer: 614 milyar dolar Küresel ihracata payı: 2.2
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4 - Oto Parça
Toplam Değer: 685 milyar dolar Küresel ihracata payı: 2.5
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3 - Elektronik Devre
Toplam Değer: 804 milyar dolar Küresel ihracata payı: 2.9
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2 - Rafine Petrol
Toplam Değer: 825 milyar dolar Küresel ihracata payı: 3.0
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1 - Otomobil
Toplam Değer: 1.350 milyar dolar Küresel ihracata payı: 4.9