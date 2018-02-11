Dünyanın 'garajda' kurulan dev şirketleri

1 / 9 GOOGLE

4 Eylül 1998 yılında Sergey M. Brin ve Lawrence E. Page tarafından, Kaliforniya/Menlo Park’ta kurulan Google, dünyanın en zengin şirketleri arasında yer alıyor. Standford Ünversitesi’nde birbiri ile tanışan bu iki dahi insan, bir gün garajda otururken dünyanın en büyük arama motorunu kurdular.

2 / 9 MICROSOFT

Bilgisayar denildiğinde akla gelen ilk yazılım markası elbette ki, Microsoft. Bu dev yazılım ve bilişim şirketi de bir garajda kuruldu. Dünyanın en büyük bilgisayar şirketlerinden biri olarak anılan Microsoft kurucusu Bill Gates ise dünyanın en zengin insanı. Bill Gates ve arkadaşı Paul Allen, şirketi bir garajda kurdu ve “her ev ve masaya bir bilgisayar” vizyonu ile dünya devleri arasında girdi.

3 / 9 APPLE

Şimdilerde iPhone, iPad, iPod, Macbook’ları dillerden düşmeyen Apple da garajda kurulan dev şirketlerden. Dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alan Apple ve efsaneye dönüşen CEO’su Steve Jobs ve Steve Wozniac tarafından bir garajda kuruldu.

4 / 9 DELL

1984’te Michael Dell’in 1000 dolar birikimi vardı. Bilgisayarlara çok ilgi duyuyordu. Bu nedenle parasıyla “Pc’s Limited” adlı bir şirket kurdu. İlk ofisi ufak bir garajdı. Burada müşterileri için bilgisayar topluyordu. Şimdilerde Dell, dünyanın en büyük bilgisayar şirketlerinden biri.

5 / 9 HP

ABD’nin en büyük bilgisayar üreticisi olan HP’de garajda kurulan dünyanın değerli firmaları arasında yer alıyor. Şimdilerde çok büyük bir uluslararası şirket haline gelen Hewlett Packard, bilgi işlem, baskı sistemleri, sayısal görüntüleme donanımları üreticisi, yazılım ve hizmet sağlayıcısıdır.

6 / 9 DISNEY

Çocukluğumuzun en büyük kahramanı olan Disney karakterleri de garajda üretildi. Walt ve Roy Disney ilk filmlerini 1923 yılında amcalarının garajında üretti ve kurulan bu şirket bir imparatorluk haline geldi. Başta küçük animasyon stüdyosu olan Disney, sonradan büyüyerek Hollywood stüdyoları haline geldi.

7 / 9 HARLEY DAVIDSON

Dünyaca ünlü bir motor şirketi olan Harley Davidson 1903 yılında kurulmuştur. Harley Davidson ismi ise kurucuları olan William Harley ve Arthur Davidson’ın soyadlarından gelir. Dünyanın en büyük motor üreticisi olan şirket ilk faaliyetlerini bu küçük yerde tasarlamış.

8 / 9 NIKE

1964 yılında kurulan dünyanın en ünlü ayakkabı markalarından olan Nike, ilk satışlarını kurucuları olan Bill Bowerman ve Phil Knight’in garajında yapmaya başladı.