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e-Devlet soyağacı sorgulama sayfası yeniden açıldı. e- devlet'in birkaç gün önce teknik çalışmalar sebebiyle kapattığı soyağacını vatandaşlar, e-Devlet alt-üst soy bilgisi sorgulama uygulaması ile 1800'lü yıllara kadar kayıtlı olan akrabalarını öğrenebiliyor. Peki sorgulama nasıl yapılabiliyor? İşte adım adım cevabı...

2 / 13 E-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA

e-Devlet'e giriş yaparak 'Kurumlar' sayfasını tıklayın.

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Tüm Kurumlar sayfasından 'N' harfini tıklayarak 'Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü' sayfasına girin.

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e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler' bölümünden 'Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama' başlığına tıklayın.

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Açılan sayfadan artık soy ağacınızı öğrenebilirsiniz.

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e-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı gece yeniden başladı.

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"Alt-üst soy raporu"na vatandaşlarca yine yoğun ilgi gösterildi.

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Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt-üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

10 / 13 737 BİN KİŞİ SORGULAMA YAPTI

Sorgulama sayfası aktif olduğunda 737 bin 237 kişi aile üyelerinin izini sürdü.

11 / 13 SADECE KENDİNE AİT BİLGİ

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üstsoy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

12 / 13 SİSTEM KİLİTLENMİŞTİ

Türkiye’nin geçtiğimiz hafta en çok konuştuğu konulardan biri Altsoy-Üstsoy Bilgi Sorgulama” (Soyağacı) uygulamasıydı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün E-Devlet bünyesinde başlattığı uygulama kapsamında vatandaşlar geçmiş soy bağlarına dair kayıtları görebiliyordu. Uygulama öylesine ilgi gördü ki sistem bir gecede kilitlenmişti. E-Devlet hizmetinin verildiği turkiye.gov.tr adresi yoğunluktan dondu. Gece yarısından sonra bile siteye yoğunluktan girilememişti. Yoğunluk bütün E-Devlet sayfasının tamamını kullanılamaz hale getirince uygulamaya ara verilmişti. Şimdi bu kayıtları sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasının altyapısı güçlendirilerek uygulama yeniden hizmete gireceği açıklanmıştı.