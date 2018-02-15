FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası tekrar hizmete açıldı!

e-Devlet alt-üst soyağacı sorgulama hizmeti, gece yarısı tekrar erişim açıldı. Sabah saat 08.00'e kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin belge üretildi. Peki e-devlet üzerinden soyağacı bilgileri nasıl öğrenilecek? İşte cevabı...

1 / 13

e-Devlet soyağacı sorgulama sayfası yeniden açıldı. e- devlet'in birkaç gün önce teknik çalışmalar sebebiyle kapattığı soyağacını vatandaşlar, e-Devlet alt-üst soy bilgisi sorgulama uygulaması ile 1800'lü yıllara kadar kayıtlı olan akrabalarını öğrenebiliyor. Peki sorgulama nasıl yapılabiliyor? İşte adım adım cevabı...
2 / 13

E-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA

e-Devlet'e giriş yaparak 'Kurumlar' sayfasını tıklayın.
3 / 13

Tüm Kurumlar sayfasından 'N' harfini tıklayarak 'Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü' sayfasına girin.
4 / 13

5 / 13

e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler' bölümünden 'Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama' başlığına tıklayın.
6 / 13

Açılan sayfadan artık soy ağacınızı öğrenebilirsiniz.
7 / 13

e-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı gece yeniden başladı.
8 / 13

"Alt-üst soy raporu"na vatandaşlarca yine yoğun ilgi gösterildi.
9 / 13

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt-üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.
10 / 13

737 BİN KİŞİ SORGULAMA YAPTI

Sorgulama sayfası aktif olduğunda 737 bin 237 kişi aile üyelerinin izini sürdü.
11 / 13

SADECE KENDİNE AİT BİLGİ

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üstsoy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.
12 / 13

SİSTEM KİLİTLENMİŞTİ

Türkiye’nin geçtiğimiz hafta en çok konuştuğu konulardan biri Altsoy-Üstsoy Bilgi Sorgulama” (Soyağacı) uygulamasıydı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün E-Devlet bünyesinde başlattığı uygulama kapsamında vatandaşlar geçmiş soy bağlarına dair kayıtları görebiliyordu. Uygulama öylesine ilgi gördü ki sistem bir gecede kilitlenmişti. E-Devlet hizmetinin verildiği turkiye.gov.tr adresi yoğunluktan dondu. Gece yarısından sonra bile siteye yoğunluktan girilememişti. Yoğunluk bütün E-Devlet sayfasının tamamını kullanılamaz hale getirince uygulamaya ara verilmişti. Şimdi bu kayıtları sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasının altyapısı güçlendirilerek uygulama yeniden hizmete gireceği açıklanmıştı.
13 / 13

4 MİLYON ZİYARETÇİ

Sistemi kilitleyen yoğunluğa dair rakamlar da ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanlığı’nın ilgili birimindeki kayıtlara göre o gün E-Devlet uygulamasına 4 milyon kullanıcı giriş yaptı.
15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın