1 / 9

'Soyağacı' ve 'Şehit' bilgisi sorgulama uygulaması başlatan e-Devlet, bu kez de sistem üzerinden 'Mirasçılık Belgesi' hizmeti vermeye başlıyor.

2 / 9

6 Mart'tan itibaren verilmeye başlanacak hizmetle ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için 'Mirasçılık Belgesi Verilmesi' talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi.

3 / 9

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

4 / 9

"Yargı birimlerinden alınan 'Mirasçılık Belgesi Verilmesi' talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır..."

5 / 9

"...16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için 'Mirasçılık Belgesi Verilmesi' talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir..."

6 / 9

"...Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan 'Mirasçılık Belgesi Verilmesi' ve 'Mirasçılık Belgesinin İptali' kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir."

7 / 9 E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Devlet platformuna giriş yapabilmeniz için postaneden bir e-Devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Şifrenizi PTT şubelerinden edinebilirsiniz. Sisteme de T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz.

8 / 9 E-DEVLET ŞİFRESİ UNUTULURSA NE YAPMAK GEREKİR?

Şifreyi kaybetme, unutma veya çaldırma ve benzeri durumlarda yeni bir şifre için şifre yenileme hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanmak için profilinizde bulunan iletişim bilgilerinden cep telefonu numaranızı ya da hem cep telefonu numaranızı hem de e-postanızı e-Devlet Kapısında doğrulamış olmanız gerekmektedir. Bu işlemlerden herhangi birini yapmadığınız takdirde PTT şube ve Merkezlerinden şahsen yeni bir şifre almanız gerekmektedir. Şifre yenileme hizmetinin detayları için 160 numaralı e-Devlet Kapısı İletişim Merkezinden destek alabilirsiniz.