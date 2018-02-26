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ABD’li e-ticaret devi Amazon’un Türkiye’ye girişi tarihi belli oldu.

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Toptancı ve satıcılara “hazır olun” mesajı veren Amazon’un Mart ayı sonu itibarıyla Türkiye’de test satışlarına başlayacağı belirtildi. Amazon’un Türkiye piyasasına ortalamanın altında bir komisyon oranıyla girmesi beklenirken e-ticaretten perakende sektörüne kadar tüm alanlarda kartlar yeniden karılacak.

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eBay’in Gittigidiyor’un satın almasının ardından Amazon’un da Türkiye’ye yönelik bir hamle yapması bekleniyordu. Geçtiğimiz yıl bu yönde ilk adımını atan Amazon şirket kurduğunu ilan etmişti. Lüksemburg merkezli Amazon Europe Core Sari’ye bağlı olarak faaliyet gösteren Amazon Turkey Services’in hiç beklemeden Türkiye’de toptancı ve satıcılarla irtibata geçtiği öğrenildi.

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Türkiye ekibiyle komisyon oranlarından ürün yelpazesine kadar pazar araştırması yapan firma, büyük tedarikçilerle de bir araya gelerek beklentilerini dinledi. Amazon’un en çok sorduğu soru ise “ne kadar komisyon ödüyorsunuz” oldu. Komisyon oranlarının ortalama yüzde 15’lerde olduğu sektöre Amazon’un ortalama yüzde 10 komisyon oranı ile gireceği konuşulanlar arasında.

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Girdiği ülkelerde o ülkenin en büyük e-ticaret platformunu satın alan Amazon’un Türkiye’de de Hepsiburada’yı satın alacağı iddia edilmişti. Hepsiburada daha önce yaptığı açıklama ile iddiaları yalanlamıştı.

6 / 9 Kendi adıyla girecek

Gelen haberlere göre firmanın amazon.com.tr adıyla faaliyet göstereceği belirtiliyor. Amazon’un belirli ürün kategorisinde test satışlarına başlayacağı bildirildi. Ayrıca Lüksemburg ekibinin önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelerek büyük firmalarla görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.

7 / 9 Kendi kargo şirketini kurdu

Türkiye’deki tüm hazırlıklarını tamamlayan Amazon, müşterilerinin satın aldığı ürünleri üreticiden alıp tüketiciye ulaştıracak kendi kargo şirketini de kuruyor. Shipping with Amazon ismini alacak olan kargo şirketi ilk aşamada Amazon müşterilerine daha avantajlı fiyatlarla kargo seçeneği sunacak. Böylece bir alışverişte hem alışveriş komisyonundan hem de kargo ücretinden kazanç sağlayacak olan Amazon aynı zamanda rakip kargo şirketlerinin de Amazon siparişlerinden elde ettiği kazancı keserek kargo şirketlerine ağır bir darbe vurmuş olacak.

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Amazon’un ikinci aşamada ise kargo şirketini tüm diğer kargo işlemlerine açması bekleniyor. Böylece Shipping with Amazon, UPS veya FedEx gibi dünya çapında dev bir kargo şirketine dönüşecek.