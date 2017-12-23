Edirne, Noel alışverişi merkezi oldu!

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Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistler, Ulus pazarından Noel alışverişi yapıyor.

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Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazarda yeni yıl hareketliliği yaşandığını söyledi. Satışların yüz güldürdüğünü belirten Reisoğlu, şunları kaydetti:

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Son zamanlarda yabancı müşterimiz oldukça arttı. Edirne bir cazibe merkezi haline geldi. Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistler burada zaman geçirip alışveriş yapıyorlar ve kent ekonomisine önemli katkı sağlıyorlar. Hristiyan aleminin Noel'i yaklaşmakta. Noel alışverişlerini de Edirne'ye gelerek yapıyorlar. Hem Noel için hem de yerli müşterilerimizin yeni yıl alışverişleri için farklı ürünler getirdik. Edirne onlar için ucuzluk kenti. Buraya gelip alışveriş yapıyorlar ve ülkelerine mutlu şekilde dönüyorlar.

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Hristiyan aleminin Noel'i yaklaşmakta. Noel alışverişlerini de Edirne'ye gelerek yapıyorlar. Hem Noel için hem de yerli müşterilerimizin yeni yıl alışverişleri için farklı ürünler getirdik. Edirne onlar için ucuzluk kenti. Buraya gelip alışveriş yapıyorlar ve ülkelerine mutlu şekilde dönüyorlar.

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Pazar esnafı Serap Tontak, yeni yıla doğru satışlarda artış olduğunu belirterek, "Noel alışverişini yapmak isteyen komşu ülke vatandaşları pazarımızı ziyaret ediyor. Şu anda oldukça rağbet gösteriyorlar. Ayaklarına sağlık. Güzel bir ekonomik hareketlilik yaşatıyorlar" dedi.

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Esnaf Seyfettin Akye de pazarda satılan ürünlerin hem ucuz hem de kaliteli olduğunu söyledi. Bulgaristan'dan gelen Gamze Halilov da Edirne'nin alışveriş açısından uygun olduğunu belirtti.

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Pazarda hem kaliteli hem de ucuz pek çok ürün bulduklarını ifade eden Halilov "Edirne'ye sürekli alışverişe geliyoruz. Bu pazar bizi buraya çekiyor. Güzel ve ucuz şeyler var. Bu haftada yılbaşı alışverişini yapmak için geldik. Daha çok hediyelik eşya ve giyim ürünleri aldım. Bulgaristan fiyatlarına göre burası çok ucuz" diye konuştu.

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Yunanistan vatandaşı Ekkala Kostas, alışverişini genellikle Edirne'den yaptığını belirtti. Ürünlerin kaliteli ve uygun olduğunu aktaran Kostas, "Alışverişlerimizi genellikle komşu şehir Edirne'den yapıyoruz. Noel hediyelerimizi de buradan alıp ülkemize geri dönüyoruz" diye konuştu.

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Yunanistan ve Bulgaristan'dan Edirne'ye alışveriş yapmaya gelenler, bölge esnafını sevindiriyor. Yunan ve Bulgar kadınlar alışveriş için "sosyete pazarı" olarak bilinen cuma pazarının kurulduğu günü tercih ediyor. Perdeden, kıyafete, züccaciyeden makyaj ürünlerine ürün yelpazesi geniş pazarda komşu kadınlar uygun fiyata alışveriş yapmanın tadını çıkarıyor.

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Bazıları ise tarihi çarşıları ziyaret ediyor. Akşam saatlerinde sınır kapılarında yoğunluk oluşturan komşu ülkenin "sınır ötesi alışveriş" yapan vatandaşları, deterjandan, kıyafete, gıdadan, hediyelik eşyaya pek çok ürünü Türkiye'den alarak evlerinin yolunu tutuyor.

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Cuma pazarında tezgah açan Necmettin Bilir, cuma günleri Türk müşteri kadar Yunan ve Bulgar müşterilerin geldiğini söyledi.

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Hem euro hem de levanın alım gücünün yüksek olması nedeniyle komşu ülkeden alışveriş turları düzenlendiğini ifade eden Bilir, şu açıklamalarsa bulundu:

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"Pazarımıza Yunan ve Bulgar müşterilerin ilgisi çok güzel. Pazara olan sempatileri yüksek. Yabancı misafirlerimizi döviz bürosunda paralarını bozdurup geliyor ya da pazarın içinde de avro ve leva ile satış oluyor. Çok memnunuz."

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Pazarcı Sami Acar da turistlerin genellikle toptan alışveriş yaptıklarını söyledi. Bulgaristan'ın Haskova kentinde yaşayan Gülsüm Rafi ise her cuma Edirne'ye geldiğini belirterek, ucuza aldığı için bu pazarı tercih ettiğini anlattı.

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Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış yaptığı açıklamada, Edirne'nin yaklaşık 15-20 yıldan bu yana sınır komşuları Yunanistan ve Bulgaristan'dan ziyaretçi çektiğini söyledi.

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Sınırların sadece harita üzerinde kaldığını belirten Sanış, "Edirne yapı olarak da mübadele döneminde Yunanistan'dan göç aldı. Buradan oraya gidenler, oradan buraya gelenler oldu. Edirne'ye gelen ziyaretçiler Türkçe, esnafımız da Yunanca, Bulgarca biliyor" dedi.

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Dövizdeki artışının yurtdışından Edirne'ye gelenler için avantaj oluşturduğunu anlatan Sanış, şunları söyledi:

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"Onların 1 eurosu burada 4-4,5 liraya tekabül ediyor. Bundan dolayı Edirne, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen için cazip hale geldi. Hem yurtdışınan hem de yurtiçinden gelenleri hoş tutmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili bazı tedbirler alıyoruz. Ürünlerimize etiketlendirmeler yapıyoruz. 28 Ekim'de Yunanlıların Ohi Bayramı var. Bayram tatillerini de burada geçirenler olabiliyor. Bu hareketlilik esnafın yüzünü güldürüyor.