Elektrik faturasını düşürmenin yolları

1 / 29 TÜKETİMİ YARI YARIYA DÜŞÜRMEK MÜMKÜN

Ev içi elektrik tüketimi paylarına bakıldığında, ilk sırayı yüzde 30,4 payla buzdolabı alıyor. Buzdolabını yüzde 28,6‘yla aydınlatma takip ederken, sıralamada yüzde 10,4‘le elektrikli fırınlar üçüncü sırada yer alıyor. Televizyon ailenin elektrik tüketiminde yüzde 9,8, çamaşır makinesi yüzde 6,5, bulaşık makinesi yüzde 5,6, ütü yüzde 4,3, elektrikli süpürge yüzde 2,4, saç kurutma makinesi yüzde 1,9 paya sahip bulunuyor. Bir ailenin aylık 230 kilovatsaat olarak hesaplanan elektrik tüketiminin 110 kilovatsaate düşürülmesi için oldukça basit ve maliyeti düşük önlemler bulunuyor.

2 / 29

Öncelikle yeni elektrikli alet ve cihaz alımında enerji verimliliğinin mutlaka göz önünde bulundurulması gerekiyor. Enerji verimliliği seviyesi yönetmeliklere uygun olarak belgelenmiş olan bir cihazın ilk alım maliyeti diğerlerine göre biraz daha yüksek olmakla birlikte cihazın 10-15 yıllık kullanım ömrü boyunca sağlayacağı enerji tasarrufu ödenecek parayı geri kazandırması mümkün. Bunun için cihaz alırken "A" ve "A+" işaretli verimliliği yüksek olanların tercih edilmesi gerekiyor. Yüksek verimli ve çok düşük verimli cihazlar arasında yüzde 60'ın üzerinde enerji tüketim farkı bulunuyor. Tercihiniz elektrik faturalarınıza direkt yansıyor.

3 / 29 AYDINLATMA

Yaygın olarak evlerde aydınlatma için kullanılan 75 vatlık akkor flamanlı lamba yerine, 15 vatlık bir tasarruflu (kompakt fluorasan) lamba kullanarak, aynı aydınlatma kalitesi yüzde 80 daha az enerji tüketilerek elde edilebiliyor.

4 / 29

Enerji tasarrufu sağlayan bir lambanın fiyatı sıradan lambaya göre daha pahalı olmakla birlikte yaklaşık 8 kat daha uzun süre çalışıyor.

5 / 29

Mobilya ve duvar rengi seçiminde mümkün olduğunca açık renklerin tercih edilmesi de aydınlatma ihtiyacını azaltıyor.

6 / 29

Çok sayıda küçük ampullerin kullanıldığı avizeler yerine aydınlatılacak odanın büyüklüğüne göre seçilmiş tek bir lambanın kullanılması da yarar sağlıyor.

7 / 29

Aydınlatmada mümkün olduğunca gün ışığından faydalanmak gerekiyor. Sık sık girip çıkılan yerlerde ışıkların açık kalmasını önlemek için sensör lambaların kullanılması ciddi enerji tasarrufuna olanak veriyor.

8 / 29 BUZDOLABI SEÇİMİNİN ÖNEMİ BÜYÜK

En önemli nokta ihtiyaca uygun büyüklükte buzdolabı seçimiyle başlıyor. İhtiyaçtan daha büyük bir buzdolabının satın alınması ilk satın alma bedelinin yüksek olmasının yanı sıra her ay elektrik faturasının da büyümesine neden oluyor.

9 / 29

Buzdolaplarının kalorifer peteği, fırın gibi ısı yayan diğer ev aletlerine yakın olması, enerji tüketimi artırıyor. Buzdolabına koyulan sulu yiyeceklerin üstünü açık olması artan nem nedeniyle buzdolabının daha fazla çalışmasına yol açıyor. Buzdolabına sıcak yiyecek de koyulmaması gerekiyor. Dolabın kapısının sık sık açılması da fazla enerji tüketimine neden olan bir diğer unsuru oluşturuyor.

10 / 29

Enerji verimlilik sınıfı A olan bir buzdolabı, D sınıfı buzdolabına göre yüzde 45, G sınıfı buzdolabına göre yüzde 56 tasarruf sağlıyor. Buzdolabı satın alırken ürünün fiyatı yanında enerji sınıfına dikkat edilmesi durumunda ortama yüzde 50 tasarruf etmek mümkün. Kullanım sırasında da dikkatli davranılırsa, evlerde en çok çalışan alet olan buzdolaplarından sağlanacak tasarruf yüzde 60'a çıkarılabiliyor. Böylece ortalama aylık 70 kilovatsaat olan buzdolabı enerji tüketimi 28 kilovatsaate düşürülebiliyor.

11 / 29 YEMEK PİŞİRİRKEN DİKKAT EDİLECEKLER

İster elektrik enerjisi, ister gaz kullanılsın, ocaklarda yemek pişirmek, fırında yemek pişirmekten daha ekonomik sonuçlar veriyor. Büyük bir fırını yarı kapasiteyle kullanmak yerine, küçük bir fırının tam kapasiteyle kullanmak elektrik faturalarının azalmasını sağlıyor.

12 / 29

Çok gerekli değilse ön ısıtma yapılmaması, yapılsa bile bu sürenin 10 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Aynı anda birden fazla yiyecek pişirilmesi de enerji tasarrufu sağlıyor. Fırın kapağının her açılışında yüzde 20 ısı kaybı olması nedeniyle, kapağın pişme süresinin sonuna kadar açılmamaya çalışılmasına dikkat etmek gerekiyor.

13 / 29

Elektrikli sıcak su ısıtıcıları kullanırken, ihtiyaç olan miktar kadar su ısıtmak, klasik yerine mikrodalga fırın tercih etmek de elektrik tüketiminin azalmasına katkıda bulunuyor.

14 / 29

Yemek pişirme konusunda dikkatli davranılması ve mümkünse mikrodalga fırınlar kullanılması durumunda ortalama aylık 24 kilovatsaat olan bir fırının elektrik tüketimi 12 kilovatsaate düşürülebiliyor.

15 / 29 BEKLEME KONUMUNDA BIRAKMAYIN

Televizyon ve benzeri cihazların kullanılmadıkları dönemde mutlaka üzerlerindeki düğmeden kapatılması gerekiyor. Kumandayla kapatılan ama aslında bekleme konumunda bırakılan bir elektronik alet, aylık olarak fazladan yaklaşık 0,75 kilovatsaatlik enerji tüketiyor.

16 / 29 KULLANILMAYAN ALETLERİN FİŞİNİ ÇEKİN

Eğer evde kullanmadığınız elektronik cihazlar varsa muhakkak fişini prizden çıkartın. Çünkü elektronik cihazlar kapalı dahi olsa, fişi eğer prizde ise elektrik tüketmeye devam eder.

17 / 29 ÇAMAŞIR MAKİNESİ İHTİYACA UYGUN BÜYÜKLÜKTE OLSUN

Çamaşır makinesi satın alırken mutlaka ihtiyaca uygun bir ürün tercihi yapılması gerekiyor. Örneğin piyasaya yeni çıkan 10 kilogram kapasiteli makinelerin enerji tüketimleri A sınıfı olsa bile birkaç kişilik küçük aileler için uygun özellik taşımıyor.

18 / 29

Çamaşır makinelerini her zaman tam kapasite çalıştırılması, az miktarda çamaşır koyulduğunda su ve elektrik tasarruflu programları seçilmesi, zorunlu değilse düşük ısılarda yıkama yapılması ciddi oranda tasarruf sağlıyor. Çamaşır tipini ve kirlilik derecesini de gözeterek mümkün olan en kısa yıkama programı tercih etmek gerekiyor.

19 / 29

Enerji tüketimi A sınıfı olan çamaşır makinesi, D sınıfı bir çamaşır makinesinden yaklaşık yüzde 30, G sınıfı bir çamaşır makinesinden yaklaşık yüzde 52 daha az enerji tüketiyor. Enerji tüketimi A sınıfı olan bir çamaşır makinesi ve kullanım sırasında gösterilecek dikkatle enerji tüketimi ortalama yüzde 40 oranında düşürülebiliyor.

20 / 29 BULAŞIK MAKİNELERİNDE 55 DERECE YETERLİ

Bulaşık makinelerinde yıkama için çoğu zaman 55 derece su sıcaklığı yeterli oluyor. Daha yüksek sıcaklıkların seçilmesi daha fazla enerji tüketimine yol açıyor. Makinelerin kapasite dolmadan çalıştırılması da enerji tüketimini artırıyor.

21 / 29

Enerji verimi yüksek A sınıfı bulaşık makinesi, D sınıfı bulaşık makinesine göre yüzde 32, G sınıfına göre yüzde 48 tasarruf sağlıyor. Enerji sınıfı A olan bulaşık makinelerinin tercih edilmesi ve doğru kullanım ile yaklaşık yüzde 35 tasarruf yapılabiliyor. Bu tasarrufla bulaşık makinesinin tüketeceği aylık ortalama 13 kilovatsaat enerji yerine 8,45 kilovatsaate çekilebiliyor.

22 / 29 ÜTÜDE BUHAR AVANTAJLI

Ütüler evlerdeki enerji tüketim kapasitesi en yüksek cihazlardan birini oluşturuyor. Çamaşırların nemli olarak ütülenmesi, buharlı ve termostatlı ütülerin tercih edilmesi tasarruf açısından önemli faktörler arasında yer alıyor. Ütülemenin, ütüyü tekrar ısıtmak gerekmeyecek şekilde bir defada yapılması, ütüleme işinin bitimine yakın ütüyü prizden çekip, son parçaları mevcut ısısıyla tamamlanması yoluyla elektrik tüketimi azaltılabiliyor. Ütü alırken gücü düşük, buhar kapasitesi yüksek olanları seçmenin en az yüzde 10 tasarruf sağlayacağı öngörülüyor.

23 / 29 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEDE EMİŞ GÜCÜNE DİKKAT

Elektrikli süpürgelerin gücü ile emiş gücü her zaman doğru orantılı olmayabiliyor. Yüksek güçte elektrik süpürgesi seçimi her zaman yüksek emiş gücü sağlamıyor. Satın alınacak elektrik süpürgesinin seçimi için ürün kıyaslaması yaparken ürünlerin güçlerinin yanı sıra emiş güçlerini de kıyaslamak gerekiyor. Elektrikli süpürgelerin toz torbaları ve filtreleri sık sık değiştirilmesi de önemli bir faktör oluşturuyor. Emiş gücünün zayıflaması daha fazla enerji tüketimine neden oluyor. Ürün seçiminde ve kullanımında dikkat edilmesi durumda enerji tüketiminde yüzde 10 kadar tasarruf edilebileceği belirtiliyor.

24 / 29 SAÇ KURUTMAK 3 SAAT AÇIK LAMBAYA DENK GELEBİLİYOR!

Ortalama olarak bir saç kurutma makinesinin 10 dakika çalışması, 60 vatlık bir lambanın 3 saat yanmasına eşdeğer elektrik tüketiyor. Saçların havluyla kurutularak kurutma süresinin en aza indirilmesi önemli tasarruf olanak yaratıyor. Saç kurutma süresinin yüzde 10 azaltılması ile yüzde 10‘luk enerji tasarrufu yapılabiliyor.

25 / 29 KLİMALARIN FİLTRELERİNİ TEMİZ TUTUN

Eğer klima kullanıyorsanız, klimaların filtrelerini zaman zaman temizlemelisiniz. Filtreleri dolu olan klimalar hem işlevini tam yapamaz hemde elektrik tüketimi daha çok olur. Tasarruf için klimalarınızın filtrelerini muhakkak temizleyin.

26 / 29 VANTİLATÖRÜ GÖZ ARDI ETMEYİN

Bazı zamanlarda vantilatörler serinlemeniz için yeterli olmaktadır. Böyle durumlarda klima yerine vantilatör kullanarak ciddi anlamda elektrik tasarrufu yapabilirsiniz.

27 / 29 TERMOSTAT SICAKLIĞINI SABİTLEME

Eğer sıcak su için termostat kullanıyorsanız, sıcaklığın derecesi ile oynayarak ciddi anlamda elektrik tasarrufu yapabilirsiniz. Termostatlar için tavsiye edilen sıcaklık dereceleri şunlardır; yazın 72-74 Derece ve kışın 70-72 derece olmalı.

28 / 29 KULLANMADIĞINIZ ODALARIN IŞIĞINI SÖNDÜRÜN

Evinizde eğer kullanmadığınız odalar ve bölümler varsa muhakkak ışıklarını kapatın. Böylece elektrik faturasından en az %20 tasarruf edebilirsiniz.