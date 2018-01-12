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Elektrikli pickup'ta Tesla'yı solladı!

Elon Musk'ın yaptığı açıklama sonrası Tesla'nın pazarda ilk elektrikli pickup'ı çıkarması beklenirken Workhorse, daha çabuk davrandı. İşte karşınızda "W-15"...

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Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın geçtiğimiz yıl Twitter'dan pick-up araçlar için elektrikli model geliştireceğini duyurmasıyla piyasayı heyecanlandırmıştı.
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Tesla elektrikli pick-up için 2019 yılı işaret edilirken Ohio merkezli bir firma elini daha çabuk tuttu.
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Workhorse firması piyasadaki ilk elektrikli plug in hibrid pick-up için düğmeye bastı.
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YENİ BİR TEKNOLOJİ KULLANACAK

W-15 ismindeki hibrid güç aktarım mekanizmasında yeni bir teknoloji kullanacak model üzerinde 60 kWh değerinde batarya pakedi olacak.
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Tamamen elektrikli modda 80 mil yani 130 kilometre sürüş mesafesi sağlayan araçta bir yazılım üzerinden 20 kWh ile batarya kullanımı sabitlenebilecek ve batarya ömrü uzatılabilecek.
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Batarya boşaldığında ise iki adet benzinli motor devreye girerek mesafe uzatıcı işlevi görecek ve iki adet 230 beygir gücündeki 172 kWh elektrikli motoru besleyecek.
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Araçtaki her aksta birer motor bulunuyor. Yani Workhorse W-15 toplamda 310 mil (498 km) mesafe alabilecek.
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FİYATI 52 BİN 500 DOLAR

Başlangıç fiyatı 52 bin 500 dolar olarak açıklanan araç için ön ödeme 1000 dolar.
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ABD'nin uyguladığı teşviklerle birlikte fiyat 40 ila 45 bin dolar arasına dek düşebiliyor.
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5 BİN 300 ADET SİPARİŞ ALDI

Workhorse şimdiden çeşitli şirket filolarından 5 bin 300 sipariş aldığını açıkladı.
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W-15'te ilk üretim 2018'in 4. çeyreğinde gerçekleşmiş olacak.
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