Elektrikli pickup'ta Tesla'yı solladı!

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Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın geçtiğimiz yıl Twitter'dan pick-up araçlar için elektrikli model geliştireceğini duyurmasıyla piyasayı heyecanlandırmıştı.

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Tesla elektrikli pick-up için 2019 yılı işaret edilirken Ohio merkezli bir firma elini daha çabuk tuttu.

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Workhorse firması piyasadaki ilk elektrikli plug in hibrid pick-up için düğmeye bastı.

4 / 11 YENİ BİR TEKNOLOJİ KULLANACAK

W-15 ismindeki hibrid güç aktarım mekanizmasında yeni bir teknoloji kullanacak model üzerinde 60 kWh değerinde batarya pakedi olacak.

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Tamamen elektrikli modda 80 mil yani 130 kilometre sürüş mesafesi sağlayan araçta bir yazılım üzerinden 20 kWh ile batarya kullanımı sabitlenebilecek ve batarya ömrü uzatılabilecek.

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Batarya boşaldığında ise iki adet benzinli motor devreye girerek mesafe uzatıcı işlevi görecek ve iki adet 230 beygir gücündeki 172 kWh elektrikli motoru besleyecek.

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Araçtaki her aksta birer motor bulunuyor. Yani Workhorse W-15 toplamda 310 mil (498 km) mesafe alabilecek.

8 / 11 FİYATI 52 BİN 500 DOLAR

Başlangıç fiyatı 52 bin 500 dolar olarak açıklanan araç için ön ödeme 1000 dolar.

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ABD'nin uyguladığı teşviklerle birlikte fiyat 40 ila 45 bin dolar arasına dek düşebiliyor.

10 / 11 5 BİN 300 ADET SİPARİŞ ALDI

Workhorse şimdiden çeşitli şirket filolarından 5 bin 300 sipariş aldığını açıkladı.