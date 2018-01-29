FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Elon Musk çöllere düştü

Elon Musk, elektrikli araçların bataryaları açısından büyük önem taşıyan lityum madeni için yatırım yapacak. Şilili maden şirketine ortak olmaya hazırlanan Musk, çölde lityum arayacak.

1 / 10

Şili Kalkınma Ajansı yetkililerinin Financial Times'a yaptıkları açıklamaya göre Elon Musk ülkeye lityum yatırımı yapmaya hazırlanıyor.
2 / 10

Musk, SQM isimli maden şirketiyle yakından ilgileniyor.
3 / 10

Şili’deki Atamaca Çölü lityum yataklarıyla biliniyor. Elektrikli araçların bataryalarında kullanılan lityum son derece değerli bir maden. Bu nedenle bu alanda yapılan otomobil yatırımları için çok büyük önem taşıyor.
4 / 10

Şili Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı Eduardo Bitran konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Global anlamda elektrikli araç üretiminde lider olmak isteyenler için Şili kilit bir ülke” diye konuştu.
5 / 10

Geçen hafta Toyota, Arjantin'in en büyük lityum üreticilerinden Orocobre'nin yüzde 15'ini satın almıştı.
6 / 10

Öte yandan Şili'deki güneş enerjisi kaynakları da yatırım için Musk'ın iştahını artırıyor. SQM ve Tesla gelecekteki işbirliği anlaşmalarına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
7 / 10

LİTYUM BATARYA NE İŞE YARAR?

Lityum iyon pil (Li-ion) bir çeşit yeniden doldurulabilir pil. Çoğunlukla elektronik araçlarda kullanılıyor.
8 / 10

Ağırlıklarına-büyüklüklerine oranla verebildikleri yüksek enerji ile en iyi pil çeşitlerinden biridir ve yaygın olarak kullanılmakta. Bu yüzden elektrikli araçlarda tercih ediliyor ve bu konuda yatırımlara ağırlık veriliyor.
9 / 10

Bu pillerde hafıza etkisi yok ve kullanılmadıkları zamanlardaki enerji kayıpları yavaş. Uygunsuz kullanılmaları halinde tehlikeli olabilir. Eğer gerekli önlemler alınmaz ise diğer pil türlerine göre ömürleri daha kısa olabilir.
10 / 10

15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın