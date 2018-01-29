Elon Musk çöllere düştü

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Şili Kalkınma Ajansı yetkililerinin Financial Times'a yaptıkları açıklamaya göre Elon Musk ülkeye lityum yatırımı yapmaya hazırlanıyor.

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Musk, SQM isimli maden şirketiyle yakından ilgileniyor.

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Şili’deki Atamaca Çölü lityum yataklarıyla biliniyor. Elektrikli araçların bataryalarında kullanılan lityum son derece değerli bir maden. Bu nedenle bu alanda yapılan otomobil yatırımları için çok büyük önem taşıyor.

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Şili Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı Eduardo Bitran konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Global anlamda elektrikli araç üretiminde lider olmak isteyenler için Şili kilit bir ülke” diye konuştu.

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Geçen hafta Toyota, Arjantin'in en büyük lityum üreticilerinden Orocobre'nin yüzde 15'ini satın almıştı.

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Öte yandan Şili'deki güneş enerjisi kaynakları da yatırım için Musk'ın iştahını artırıyor. SQM ve Tesla gelecekteki işbirliği anlaşmalarına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

7 / 10 LİTYUM BATARYA NE İŞE YARAR?

Lityum iyon pil (Li-ion) bir çeşit yeniden doldurulabilir pil. Çoğunlukla elektronik araçlarda kullanılıyor.

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Ağırlıklarına-büyüklüklerine oranla verebildikleri yüksek enerji ile en iyi pil çeşitlerinden biridir ve yaygın olarak kullanılmakta. Bu yüzden elektrikli araçlarda tercih ediliyor ve bu konuda yatırımlara ağırlık veriliyor.

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Bu pillerde hafıza etkisi yok ve kullanılmadıkları zamanlardaki enerji kayıpları yavaş. Uygunsuz kullanılmaları halinde tehlikeli olabilir. Eğer gerekli önlemler alınmaz ise diğer pil türlerine göre ömürleri daha kısa olabilir.