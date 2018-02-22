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Elon Musk, dünyada internetsiz yer bırakmayacak

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, internet hızını ciddi derecede artıracak ve dünyada erişim bulunmayan noktalara da internet sağlayacak olan uydularını uzaya göndermeye hazırlanıyor.

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Geçtiğimiz haftalarda dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'i başarıyla fırlatan ve Tesla'yı uzaya göndererek adından sıkça söz ettiren Elon Musk'ın sıradaki hedefi gezegenin tamamına internet erişimi sağlamak.
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Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, şimdi de tüm dünyaya internet sağlayacak olan uydularını fırlatmaya hazırlanıyor.
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Dün saat 17.17’de SpaceX’in küresel internet projesi için uzaya göndereceği Starlink uydusundan ilkinin uzaya fırlatılması planlanıyordu. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle bu misyon bugün gerçekleşecek.
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Şirket, İspanya Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen Paz adlı uyduyu göndereceği Falcon 9 roketiyle beraber, iki adet deneysel geniş bant uydusunu da uzaya taşıyacak. Projenin önümüzdeki 10 yıl içinde hizmete girecek uydudan internet hizmetinin öncüsü olması bekleniyor.
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Söz konusu proje ile internet hızının ciddi derecede artması bekleniyor.
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Ayrıca projenin, internet erişimi bulunmayan noktaları da online dünya ile buluşturması hedefleniyor.
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