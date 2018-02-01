FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Elon Musk şimdi de 10 milyon dolarlık lav silahı sattı

Artık pazarlama cini olarak anılan Tesla'nın kurucusu Elon Musk, bu sefer iki günde 10 milyon dolar kazandı. Musk'ın 'süper gereksiz bir fikir, sakın satın almayın' diyerek ön siparişe açtığı 500 dolarlık 20 bin lav silahlarının hepsi iki günde tükendi.

1 / 10

Elon Musk'ın yeni nesil ulaşım Hyperloop için yer altı tünelleri kazan şirketi The Boring Company, daha şimdiden sayısız hayrana sahip.
2 / 10

Geçtiğimiz yıl şirketin logosunu taşıyan ve tanesi 20 dolardan satılan şapkalar pazara sunulduğu gibi tükenmişti.
3 / 10

20 BİN TANE SATILDI VE BİTTİ

The Boring Company'nin logosunu taşıyan ve şirketin sitesinden ön sipariş edilebilen lav silahları da birkaç gün içerisinde tükendi.
4 / 10

TANESİ 500 DOLAR

Tanesi 500 dolardan 20.000 ön sipariş alan lav silahları, şirkete 10 milyon dolar kazandırdı.
5 / 10

Musk, silahların tükendiğini Twitter hesabından da duyurdu...
6 / 10

Lav silahları yalnızca iki günde tükenirken, kimileri böylesi tehlikeli bir aracın satılmasını eleştirdi.
7 / 10

The Boring Company, 30 dolar ekstra ödeyenlere ayrıca kendi markasını taşıyan yangın söndürme tüplerini de sattı.
8 / 10

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, lav silahlarını 'süper gereksiz bir fikir, sakın satın almayın' diyerek ön siparişe açmıştı.
9 / 10

Elon Musk, satışa sunulduğu gibi tükenen bu ürünler sayesinde "pazarlama cini" olarak anılmaya başladı.
10 / 10

10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın