Elon Musk şimdi de 10 milyon dolarlık lav silahı sattı

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Elon Musk'ın yeni nesil ulaşım Hyperloop için yer altı tünelleri kazan şirketi The Boring Company, daha şimdiden sayısız hayrana sahip.

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Geçtiğimiz yıl şirketin logosunu taşıyan ve tanesi 20 dolardan satılan şapkalar pazara sunulduğu gibi tükenmişti.

3 / 10 20 BİN TANE SATILDI VE BİTTİ

The Boring Company'nin logosunu taşıyan ve şirketin sitesinden ön sipariş edilebilen lav silahları da birkaç gün içerisinde tükendi.

4 / 10 TANESİ 500 DOLAR

Tanesi 500 dolardan 20.000 ön sipariş alan lav silahları, şirkete 10 milyon dolar kazandırdı.

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Musk, silahların tükendiğini Twitter hesabından da duyurdu...

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Lav silahları yalnızca iki günde tükenirken, kimileri böylesi tehlikeli bir aracın satılmasını eleştirdi.

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The Boring Company, 30 dolar ekstra ödeyenlere ayrıca kendi markasını taşıyan yangın söndürme tüplerini de sattı.

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Tesla'nın kurucusu Elon Musk, lav silahlarını 'süper gereksiz bir fikir, sakın satın almayın' diyerek ön siparişe açmıştı.

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Elon Musk, satışa sunulduğu gibi tükenen bu ürünler sayesinde "pazarlama cini" olarak anılmaya başladı.