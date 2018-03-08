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Emekli olamayana SGK'dan toplu para!

Yaş şartını tamamlamanıza rağmen yıl ve prim süresini dolduramadığınız için emekli olamıyorsanız bile toplu para alabilirsiniz. Yatırdığınız primleri toplu olarak geri alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe ile başvurmak şart. İşte detaylar...

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Emeklilik için yaş şartını tamamlasa da yıl ve prim süresini dolduramayanlara toplu ödeme imkanı var.
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Bu kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe ile başvurup yatırılan parasını geri alabiliyor.
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Türkiye'de emekli olabilmek için prim, yıl ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor.
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Yaşı dolmasına rağmen primlerini ve sigortalılık süresini tamamlayamadığı için emekli olamayanlara ise toplu para imkanı var. Bu kişiler isterse SGK'ya ödemiş oldukları primleri geri alabiliyor.
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Bu durumda SGK'ya dilekçe ile başvuran kişiye, o zamana kadar ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri iade ediliyor. Ancak bunun da şartları bulunuyor.
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Toplu parayı alabilmek için; sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağ-Kur) yürütüyor olmamak, yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor.
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MİRAS KALABİLİYOR

Eğer kişi emekli olamadan vefat etmiş ise, bu ödemeyi yakınları alabiliyor.
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Bu durumda olan hak sahiplerinin kanuni mirasçıları da dul veya yetim maaşı bağlanmamış olması şartıyla aynı haktan yararlanabiliyor.
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SGK bu işlemi kendiliğinden yapmadığı için dilekçeyle başvurmak gerekiyor. Kurum, gerekli şartları taşıyanlara ödeme yapıyor.
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