Emekli olamayana SGK'dan toplu para!

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Emeklilik için yaş şartını tamamlasa da yıl ve prim süresini dolduramayanlara toplu ödeme imkanı var.
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Bu kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe ile başvurup yatırılan parasını geri alabiliyor.
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Türkiye'de emekli olabilmek için prim, yıl ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor.
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Yaşı dolmasına rağmen primlerini ve sigortalılık süresini tamamlayamadığı için emekli olamayanlara ise toplu para imkanı var. Bu kişiler isterse SGK'ya ödemiş oldukları primleri geri alabiliyor.
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Bu durumda SGK'ya dilekçe ile başvuran kişiye, o zamana kadar ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri iade ediliyor. Ancak bunun da şartları bulunuyor.
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Toplu parayı alabilmek için; sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağ-Kur) yürütüyor olmamak, yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor.
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MİRAS KALABİLİYOR
Eğer kişi emekli olamadan vefat etmiş ise, bu ödemeyi yakınları alabiliyor.
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Bu durumda olan hak sahiplerinin kanuni mirasçıları da dul veya yetim maaşı bağlanmamış olması şartıyla aynı haktan yararlanabiliyor.
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SGK bu işlemi kendiliğinden yapmadığı için dilekçeyle başvurmak gerekiyor. Kurum, gerekli şartları taşıyanlara ödeme yapıyor.