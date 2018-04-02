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Emekliye faizsiz para desteği geliyor

Emeklilere, avans ve faizsiz kredi verilmesine ilişkin çalışmalar başlatıldı. Tasarı uygulamaya alındığında isteyene maaşının 3 katı avans isteyene 10 katı faizsiz kredi kullandırılabilecek.Ödemeler 36 ay vadeli olacak.

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Sabah'ta yer alan habere göre, emeklilere faizsiz nakit desteği için kollar sıvandı. Nakit sıkıntısı yaşayan emeklilere Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan avans ya da bankadan faizsiz kredi imkanı gündemde.
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Bu uygulamalar hayata geçerse, nakit ihtiyacı oluşan emekli isterse Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan avans çekebilecek, isterse de bankadan faizsiz kredi kullanabilecek.
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MAAŞIN 3 YA DA 10 KATI

Avans sistemiyle, emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurup maaşlarının 3 katına kadar para alabilecek. Ödenen avans, 36 aya varan taksitlerle emeklinin maaşından kesilecek.
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Bunun için herhangi bir faiz uygulanmayacak. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan emekli, 6 bin lira avans çekebilecek. Bunu da ayda 166,67 lira taksitle 36 ayda geri ödeyecek.
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Faizsiz kredi için ise emekli maaşlarının yatırıldığı bankalara teklif götürülecek. Öncelikle kamu bankalarıyla görüşmeler yapılacak. Anlaşma sağlanırsa, emeklilere maaşlarının 10 katı kadar faizsiz kredi verilmesi gündeme gelecek.
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Maaşı 2 bin lira olan emekli, 20 bin liraya varan kredi çekebilecek. Kredinin geri ödemesi ise emeklinin maaşından taksitler halinde yapılacak. Taksit ödemelerinin sürdüğü dönemde emekliler maaşlarını krediyi veren bankadan alacak.
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Böylece taksitler direkt olarak hesaptan kesilecek ve emeklinin ikinci bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Emekliler, faizsiz para imkanlarının bir an önce hayata geçirilmesini istiyor.
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BÜYÜKANNE DESTEĞİ İÇİN KARAR ZAMANI

Büyük ilgi gören büyükanneye destek projesinde pilot uygulama tamamlandı. Yüzbinlerce kişi proje konusunda alınacak karara kilitlendi.
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3 yaşın altındaki torunlarına bakan büyükannelere aylık 425 lira verilmesini içeren pilot uygulama, Mart 2017'de hayata geçmişti. 12 aylık uygulamaya, 10 ilde 6 bin 500 aile katıldı
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Projede süre tamamlandı. Aile Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı, projenin artılarını ve eksilerini masaya yatıracak. Buna göre projenin genel bir uygulamaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine karar verilecek. Eğer proje genel uygulamaya dönüştürülürse, Türkiye'nin her yerinde torun bakan ve şartları sağlayan büyükanneler destek alabilecek.
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