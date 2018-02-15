En az parayı CEO alıyor, o da 12 milyon dolar!

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Apple, 2017 yılında 229 milyar dolar değerinde satış gerçekleştirdi.
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Şirketin kârı ise tam 61,3 milyar dolar oldu.
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Şirketin hisseleri geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 36,7 değer kazandı.
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Apple, yöneticilerinin 2017 yılındaki kazançlarını ABD Sermaye Piyasası Kurumu’na yaptığı bilgilendirmede açıkladı.
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Peki, şirketin bu başarıyı göstermesinde payı olan yöneticiler ne kazandılar?
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Açıklanan bilgilere göre, Apple CEO’su Tim Cook şirketin en az kazanan yöneticisi oldu.
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Cook, geçtiğimiz yıl 8 milyon dolar kazanmıştı.
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Bu yıl yüzde 46 oranında daha fazla kazanan Cook’un 2017 geliri ise 12.852.066 dolar olarak açıklandı.
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Cook’un bu yıl kazandığı 12 milyon doların yalnızca 3,5 milyon dolarlık bölümünü maaşı oluşturuyor.
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Bu maaş geçtiğimiz yıl da aynıydı.
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Kazancın büyük bölümü ise Apple’ın üst düzey yöneticilerine şirketin performansına göre verdiği bonuslardan oluşuyor.
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Tim Cook, bu yıl yalnızca ekstra primlerden 9 milyon dolar kazanırken, geçtiğimiz yıl bu prim 5 milyon dolar civarındaydı.
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Cook'un daha önceden açıklanan hisse primi de 89,2 milyon dolar tutarında.
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Cook dışındaki beş üst düzey yöneticinin her biri 3,11 milyon dolar "bonus" almaya hak kazandılar.
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Bu bonuslarla her birinin elde ettiği gelir 24,2 milyon doları geçti.
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Yani Apple’ın diğer yöneticileri 2017 yılında CEO’dan neredeyse iki kat daha fazla kazandılar.
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En çok kazanan Apple yöneticisi, firmanın perakendeden sorumlu başkan yardımcısı oldu.
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Angela Ahrendts, bu yıl 24.216.072 (24 milyon) dolar kazandı.
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Yönetici geçtiğimiz yıl 23 milyon dolar civarında kazanmıştı.
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İkinci sırada ise şirketin donanım teknolojilerinden sorumlu başkanı Johny Srouji geliyor.
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Apple’a bu yıl katılan Srouji, 2017’de 24.162.392 dolar (24 milyon) kazandı.
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Donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Dan Riccio ise üçüncülüğü bir diğer meslektaşıyla paylaşıyor.
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Riccio gibi, şirketin baş hukuk müşaviri Bruce Sewell da bu yıl 24.146.046 dolar kazandı.
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Listenin son sırasında yer alan Luca Maestri’nin kazancı ise Riccio ve Sewell’dan yalnızca 5 bin dolar daha az.
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Bu yıl 24.141.615 dolar kazanan Maestri, Apple’ın finanstan sorumlu kıdemli başkan yardımcılığını yürütüyor.