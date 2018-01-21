En büyük beş kripto para birimi yeniden düştü

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Toplam 1469 sanal paranın oluşturduğu kripto para piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 3.4 düşerek 580 milyar 863 milyon dolara geriledi.
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Kripto para piyasasının en büyük beş biriminde de düşüş yaşandı.
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Kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin düne göre yüzde 5.17 düşerek 12 bin dolardan işlem gördü.
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Bitcoin kripto para piyasasının yüzde 34.9’unu oluştururken, piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 32 milyar dolar olarak hesaplandı.
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Piyasadaki en büyük dört kripto para birimlerindeki değişimler ise şöyle;
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Ethereum yüzde 3.74 değer kaybetti.
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Ripple'de düşüş yüzde 10.16 oldu.
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Bitcoin Cash yüzde 3.62 düştü.
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Cardano yüzde 9.09 değer kaybetti