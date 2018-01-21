En büyük beş kripto para birimi yeniden düştü

Toplam 1469 sanal paranın oluşturduğu kripto para piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 3.4 düşerek 580 milyar 863 milyon dolara geriledi.

Kripto para piyasasının en büyük beş biriminde de düşüş yaşandı.

Kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin düne göre yüzde 5.17 düşerek 12 bin dolardan işlem gördü.

Bitcoin kripto para piyasasının yüzde 34.9’unu oluştururken, piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 32 milyar dolar olarak hesaplandı.

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Piyasadaki en büyük dört kripto para birimlerindeki değişimler ise şöyle;