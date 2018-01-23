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En çekici ikinci ülke Türkiye

Bloomberg News, 2018'in en çekici gelişmekte olan piyasaları arasında ilk sırada Meksika, ikinci sırada ise Türkiye'nin yer aldığını bildirdi. Analizde, iki ülke piyasasının göreceli olarak ucuz olduğu ve yüksek getiri sağladığı vurgulandı.

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Bloomberg News, 2018'in en çekici gelişmekte olan piyasaları arasında ilk sırada Meksika ve Türkiye'nin yer aldığını bildirdi.
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Bloomberg'in analizinde, büyüme, faizler, cari hesap pozisyonu ve varlık değerlemeleri gibi ölçekler temelinde, Meksika ve Türkiye 20 gelişen ekonomi arasında en yüksek skora ulaştığı.
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HİNDİSTAN VE ÇİN SON SIRADA

İki ülkenin reel efektif kur oranlarının son 10 yıla göre daha rekabetçi olduğu kaydedilen analizde, Hindistan ve Çin'deki büyümenin ise son 10 yıla göre yavaşlayacağı öngörüsü yer aldı. Bu iki ülke, sıralamada en az skora sahip ülkeler oldu.
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Analizde ayrıca, Türkiye'nin 5 yıllık hükümet tahvillerinin getirisinin yüzde 13, Meksika tahvillerinin getirisinin ise yüzde 7,5 olduğuna dikkat çekildi. Asya ülkeleri arasında tahvil getirisinin en yüksel olduğu Hindistan'da bu oran yüzde 7,3 olurken, Çin'deki oran yüzde 3,9'da kaldı.
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"TÜRKİYE VE MEKSİKA GÖRECE UCUZ OLMALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR"

Tokyo'daki Daiwa SB Investments Ltd. üst düzey fon yöneticisi Takeşi Yokouşi, "Şu an alacak bir şeyler arıyorsanız, Türkiye ve Meksika görece ucuz olmalarıyla dikkat çekiyor. Siyasi riskler hafiflediğinde, sağlam temeller ve yüksek faizler düşünülerek bu piyasalara giriş yapmak isteyeceksiniz" dedi.
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Asya ülkelerinin göreceli olarak daha pahalı göründüğünü kaydeden Yokouşi, "Bu ülkelerin Türkiye ve Meksika kadar büyük bir potansiyeli olmayabilir" diye konuştu.
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Analizde yer alan sıralama şöyle: 1. Meksika 2. Türkiye 3. Çekya 4. Polonya 5. Malezya 6. Güney Kore 7. Macaristan 8. Kolombiya 9. Peru 10. BAE 11. Şili 12. Tayvan 13. Güney Afrika 14. Brezilya 15. Rusya 16. Tayland 17. Filipinler 18. Endonezya 19. Çin 20. Hindistan
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